川普、黃仁勳都來了 關稅戰火下APEC峰會問答一次看

2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會月底將在韓國慶州舉行，在美中關稅戰推波助瀾下，這段時間不斷上演大國角力戰，美中兩強相互放話之後，川習會預計於30日登場，這場眾所矚目的會議，最終會是握手言和的局面，還是擦槍走火推升雙方緊張關係，全球屏息以待。

今年APEC是由KPOP影視產業獨步全球的韓國主辦，用心鋪陳搭建舞台，邀來AI教父輝達執行長黃仁勳首度站上APEC舞台，借力使力，助三星等韓企一臂之力，趕搭AI列車，可謂用心明顯。

2025慶州APEC峰會，不管是場內21個會員經濟體領袖多邊會議，或是場外領袖雙邊會談，在國際政治、經貿秩序以及AI產業發展議題上，都讓這場在新羅古都慶州舉行的亞太盛事，成為國際注目焦點。

APEC成立背景以及台灣參與狀況？

APEC成立於1989年，是亞太區域重要的經濟諮商論壇，主要工作方向為促進會員間的貿易及投資自由化、商業交流更便捷及經濟與技術合作。是以開放性的對話及全體共識，作成決議，再由會員採自願方式執行，不具強制拘束力。

其中，APEC經濟領袖會議是APEC組織的最高決策層級會議，按例於部長級年會後召開，並由各成員經濟體的領袖（元首）出席。

台灣受限於中國等因素，是由總統指派領袖代表與會。前副總統蕭萬長、已故前海基會董事長辜振甫、前中央銀行總裁彭淮南、前中央研究院院長李遠哲、總統府資政林信義、前總統府資政宋楚瑜均曾擔任領袖代表，另外，台積電創辦人張忠謀已7度擔任領袖代表出席APEC。

今年總統賴清德敦請總統府資政林信義代表台灣出席2025年APEC經濟領袖會議，這也是他第三度擔任APEC領袖代表。

全球關稅戰火下，慶州APEC有何亮點？

今年APEC有2大焦點，第1，美國總統川普以及中國國家主席習近平可望藉此場合會談，也就是全球高度矚目的「川習會」，如果如期舉行，這將是川普今年1月再次入主白宮之後，美中元首的正式會談。

值得注意的是，川習會的消息才剛躍上新聞版面，美中角力就已白熱化。

中國官方10月9日針對稀土連發6份公告，美媒形容最新措施是「幾乎前所未有」的出口管制，這也點燃川普怒火，揚言對中國加徵100%關稅，過幾天後，川普態度有所軟化，在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文稱美國「希望幫助中國，而非傷害它」，展現出較為和緩的立場。

外媒解讀，美國與中國在「川習會」登場之前，動作頻頻，是兩國領導人想為自身增加談判籌碼。

「川習會」若按計畫舉行，將於30日APEC峰會期間登場。美中兩強的角力、貿易戰走向，攸關全球經濟和地緣政治前景。

第2焦點則是輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳出席韓國舉行的亞太經濟合作會議企業領袖高峰會（APECCEO Summit），並打算會晤全球領袖與韓國企業高層。

傳出黃仁勳將會晤韓國三星電子與SK海力士（SKHynix）的高層，這2家公司均生產用於AI資料中心的記憶體晶片。

台經院產經資料庫總監劉佩真分析，黃仁勳應是希望強化輝達與SK海力士、三星電子在高頻寬記憶體的供應，有「固樁」的意味，同時藉由APEC重要國際場合，倡導推動AI、主權AI的理念。

除了上述2大看點，APEC峰會本來就集結各國政要，台經院國際處研究員許峻賓指出，日本新任首相高市早苗甫上任，她過去對中立場較明確，外界也將關注此次APEC峰會上的中日互動。

台美關稅談判藉APEC加快進度？

賴總統日前公開表示，台美關稅談判近期應會有好進展。經濟部長龔明鑫也說，就他了解，台美雙方已有方向上的共識，正待等總結會議最後確認，稅率有機會往下降且不疊加。

有鑑於此，台灣民眾高度關注，台灣是否能APEC峰會上，把握天時地利，為談判進展添柴火。

外交部長林佳龍先前透露，正在交涉於APEC與理念相近國的場邊會議，如果美方有安排與關稅談判相關的人選，「應該也會自然地接觸」。

由於APEC場合上，各國領袖代表可藉由雙邊對談，洽談各自有興趣的議題，這讓林佳龍的說法充滿想像空間。

台美談判期間，台灣談判團隊主張以「台灣模式」投資美國，複製科學園區的經驗，在美創造產業聚落，美方對此正面看待。

而台灣今年雙部長年會代表為政務委員兼國科會主委吳誠文、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，國科會是科學園區的主管機關，吳誠文熟知台灣高科技產業的脈動與前瞻布局，楊珍妮則正好是行政院經貿談判辦公室總談判代表。

外界期待，台灣能藉由此次重要國際場合，以面對面、近距離接觸的方式，與美方達成共識，讓對等關稅議題塵埃落定。

台灣在APEC如何發揮影響力？

今年APEC主辦國韓國以AI為主題，台灣正好可以發揮科技實力；賴總統在行前記者會上，交付領袖代表林信義3個任務，其一就是與理念相近的經濟夥伴，分享發展半導體等先驅產業的經驗，其二，讓國際知道，台灣正加速推動以人為本的AI發展，作為實現APEC共同願景的助力。

雖然韓國作為主辦國，具有主場優勢，但當全球有著共同的產業發展目標，台灣又掌握AI晶片與硬體供應的命脈，不只能在國際場合放大自身影響力，甚至可能走出新的外交道路。

另外，台灣長期耕耘APEC數位領域，獲得不少正面迴響的提案，如2021年提案「運用數位科技促進貿易」，促使會員連署及採認，APEC經濟體成員國也曾訪台灣，參訪林口長庚醫院，見證台灣在數位健康、智慧醫療競爭力。

美國總統川普奉行保護主義，顛覆全球經貿秩序，並揚言退出WTO。近年WTO影響力弱化，APEC是否受到牽連？

許峻賓認為，APEC有彈性、不具強制拘束力的特性，過去曾被指為是劣勢，如今看來，反而是優點。

許峻賓分析，國際政經局勢動盪之際，重要國際組織可以凝聚眾多經濟體的共識，但透過協定、條款，就要100%落實，然而，每個國家經濟發展程度不一，國內也可能面臨不同挑戰，適時保有彈性，有助於大家朝向共同目標前進。

回顧先前案例，2012年，APEC經濟體共同採認54項環境商品清單，並同意致力於2015年底前該清單商品關稅降至5%以下。實際上，許多會員國並未在2015年底達成目標，而是依照各自國內挑戰與程序，緩步推進。