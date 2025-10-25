聽新聞
0:00 / 0:00

財報優於預期！英特爾上季轉虧為盈 展望樂觀

聯合報／ 編譯黃淑玲／綜合報導

在個人電腦（ＰＣ）處理器核心產品線銷售成長和大力削減成本之下，英特爾（Intel）上季轉虧為盈，對本季營收預估樂觀，在漫長復甦之路上出現進展。

英特爾廿三日盤後公布美國政府成為其最大股東後的首份財報，在截至九月廿七日的上季，營收成長百分之三至一百卅七億美元；上季重返獲利，淨利四十一億美元，是二○二三年底以來的首度出現季度淨利，經調整後的每股純益（ＥＰＳ）為○點二三美元，優於預期。

從不同業務來看，上季涵蓋ＰＣ晶片的客戶運算業務營收增加百分之五至八十五億美元，資料中心業務營收為四十一億美元。

晶圓代工事業Intel Foundry營收增長百分之二至四十二億美元，目前幾乎仍完全依賴公司內部事業單位的訂單。該業務仍處虧損狀態，不過，Intel Foundry上季營運虧損廿三億美元，已明顯較去年同期、以及今年第二季改善。

ＰＣ市場回溫讓英特爾核心的x86處理器需求復甦。財務長辛斯納說：「目前的需求已超過供應，這一趨勢預期將持續至二○二六年。」展望本季，英特爾預估營收約為一百卅三億美元，調整後每股純益○點○八美元。

彭博資訊指出，英特爾在經歷動盪的一年後，正逐步重回正軌。股價今年已上漲百分之九十，從費城半導體指數表現最差的後段班成分股，躍升為表現最佳的股票之一。

英特爾 財報 晶片 晶圓代工 彭博

延伸閱讀

英特爾財報／本季展望樂觀 上季財報佳 股價盤後大漲近8%

英特爾擬在中東設晶圓廠？ 陳立武訪沙國商談合作

英特爾逆襲A 晶片銷量 推晶片混搭

英特爾重返AI戰場！新晶片Crescent Island明年登場 網酸：又是PPT發表

相關新聞

影／賴清德參觀台灣設計展 期許從彰化製造邁向「彰化設計」

台灣設計展在彰化，賴清德總統今天上午到展區參觀，強調台灣的設計力在全世界114國家裡排名第6，他要鼓勵年輕人，可以勇敢踏...

財報優於預期！英特爾上季轉虧為盈 展望樂觀

在個人電腦（ＰＣ）處理器核心產品線銷售成長和大力削減成本之下，英特爾（Intel）上季轉虧為盈，對本季營收預估樂觀，在漫...

蘋果美製AI伺服器 已從休士頓提前出貨

蘋果公司廿三日表示，已開始從位於休士頓的工廠出貨人工智慧（ＡＩ）伺服器，比預定時間提前。蘋果執行長庫克表示，美國製造的先...

併購三商美邦人壽 傳玉山金控每股出價8.2元勝出

金融圈併購風再起，本周最受市場關注的，莫過於三商美邦人壽招親吸引玉山金、中信金「雙龍搶珠」，就在雙方都出價後，知情人士指...

炒股？奧丁丁美國上市後股價自高點暴跌88% 執行長有話說...

號稱亞洲第一家在美國那斯達克上市的金融科技公司，奧丁丁集團以代號OWLS（OBOOK Holdings）在10月16日掛...

把生技產業打造成第2個台積電 王金平：運用ICT與AI優勢串聯

國際政經局勢動盪，台灣護國神山半導體業遭逢外部侵蝕及內部壓力。立法院前院長王金平分析，如何打造生技產業成為第二座神山，已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。