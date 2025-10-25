聽新聞
蘋果美製AI伺服器 已從休士頓提前出貨

聯合報／ 國際中心、記者蕭君暉／綜合報導
蘋果執行長庫克。路透
蘋果公司廿三日表示，已開始從位於休士頓的工廠出貨人工智慧（ＡＩ）伺服器，比預定時間提前。蘋果執行長庫克表示，美國製造的先進伺服器從德州出貨到蘋果資料中心，伺服器將會用來增強蘋果人工智慧（Apple Intelligence）與私有雲運算服務，是先前宣布未來數年在美國投資六千億美元的一環，響應美國政府希望企業在美國製造產品政策。

隨著蘋果將Apple Intelligence各項ＡＩ功能陸續導入iPhone新機，且功能預估將隨iOS版本更新日趨複雜及多元化，未來iPhone的ＡＩ功能只會有增無減，需要更多ＡＩ伺服器支援。

蘋果硬體代工廠中，鴻海為主力。對於蘋果在美國生產ＡＩ伺服器是否由鴻海代工，鴻海昨日並未回應。

蘋果營運長薩比汗在聲明中表示：「伺服器將安裝在資料中心，並在驅動Apple Intelligence和私有雲運算上，扮演要角」、「我們的團隊加快速度，讓新的休士頓工廠提前投入運作，表現令人驚豔。計畫明年持續擴廠，進一步提升產能。」

該工廠占地廿五萬平方英尺，預計將於二○二六年開始大規模生產。這些伺服器之前是在美國以外生產的，來自休士頓的伺服器將在驅動Apple Intelligence方面發揮關鍵作用，並且是私有雲計算的基礎。

執行長庫克於社群平台Ｘ上表示：「蘋果在美國製造的先進伺服器，現已自休士頓出貨，並運往我們的資料中心！」

蘋果二月宣布，計畫未來四年在美國投資，休士頓新廠是蘋果在美國製造計畫中的重要里程碑，當時預定這座設施將在二○二六年啟用，屬於公司承諾在美國投入六千億美元進行高階製造、供應鏈與在地研發的長期投資項目。

蘋果 人工智慧 庫克 伺服器 iPhone iOS 鴻海 社群 供應鏈

