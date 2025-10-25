交部招商大會金額將創高 預估釋出60案總額3,339億元

交通部年度招商大會將於11月19日舉辦，媒合投資人與相關案源，預計釋出60件招商案件、總金額達3,339億元，再創歷史新高，邁入大公建時代，為內需增添動能。據悉，此次釋出案源包含車站土地開發、觀光設施等。

交通部推動招商，希望引導資金進入公共建設，今年招商大會釋出60件招商案件，合計投資金額突破3,000億元，再次刷新紀錄，且比去年的2,871億元更上一層樓。

交通部指出，60件案源當中，包括民間參與公共建設案件32件、投資金額約948億元；重大工程採購案28件、金額合計約2,391億元，規模是歷年之最。

交通部主管海、陸、空運輸，轄下並包含觀光、氣象及中華郵政等多項業務，在公共建設招商規模與效益上都是各部會中的資優生。今年招商大會釋出的案源金額刷新紀錄，預料將為交通領域帶來龐大投資動能。

交通部長陳世凱先前曾指出，今、明兩年將進入交通建設高峰期，重大工程陸續開花結果，包括花東雙軌電氣化、淡江大橋、桃園機場第三航廈北廊廳等指標性建設，均將在這兩年逐步展現成果。他表示，交通部除持續推動基礎建設，也將配合行政院「兆元投資國家發展方案」，吸引壽險業等長期資金投入國內公共建設，創造政府與投資方雙贏。

交通部說明，近年積極打造「全方位幸福交通生活環境」，除持續提升交通建設與服務品質外，也透過創新招商模式，推動交通資產活化與複合式開發，以促參方式引進民間資金與創意，擴大投資商機，同時提升工程效率與運輸服務水準。

自2014年起，交通部每年定期召開招商大會，向業界介紹促參案及重大交通工程機會。根據統計，近五年（2020年至2024年）招商大會所釋出商機總額超過1兆元，平均每年釋出商機約2,000億元。

截至目前，近五年交通部已完成簽約的民間參與投資案金額約3,541億元，完成簽約的重大交通工程採購案件約2,731億元，合計約6,272億元，顯示交通建設持續吸引企業投入，帶動龐大經濟效益。此次招商大會預定11月19日舉行，交通部將釋出總金額達3,339億元的公共建設與採購商機，範圍涵蓋鐵道、公路、港埠、航空、觀光及交通科技等多項領域，預期吸引國內外投資者積極參與。