影／賴清德參觀台灣設計展 期許從彰化製造邁向「彰化設計」

台灣設計展在彰化，賴清德總統今天上午到展區參觀，強調台灣的設計力在全世界114國家裡排名第6，他要鼓勵年輕人，可以勇敢踏進設計這個領域，發揮創意、實現夢想，政府一定會做大家的後盾，建構一個設計創新的生態鏈，讓台灣的產業發展能夠更有競爭力。

王惠美表示，「設計展只是開端，我們藉由這次展覽打開彰化—打開產業轉型的新契機、打開城市再造的新能量、打開青年創新的新舞台」，彰化將從彰化製造邁向設計彰化的創意城市，讓「彰化行」不只是設計展的標題，也是凝聚土地情感、展現彰化能量的行動，讓我們繼續攜手合作，讓設計說彰化的故事，也成為這片土地永續前進的力量。

頼清德總統是在上午9點30分抵達彰化藝術館展區，抵達前，已有很多民眾等著排隊進入展區。賴清德總統由彰化縣長王惠美。經濟部長龔明鑫，以及有意角逐下屆彰化縣長的縣籍立委黃秀芳、陳素月及彰化市長林世賢等人陪同進入展區，至於有意參選縣長卻被民進國正國會除名的彰化市前市長邱建富，則未見身影。

賴清德總統參觀前致詞表示，他是前幾天到南投看煙火，接受王惠美縣長邀請，利用連續假期期間來彰化走一走，跟台灣設計展所有團隊加油打氣。彰化是第一次舉辦台灣設計展，共橫跨四個鄉鎮、15個展區，以整個彰化縣作為展覽的主體，是歷年來規模最大，包括彰化火車站、扇形車庫都經過設計，小西商圈也帶來新風貌，彰化可以說展現了改變的力量。

賴清德總統說，在蔡英文總統任內，他當行政院長的時候，特別推動台灣設計研究院，目的就是要讓設計力能夠進入產業，同時能夠進入公共服務，讓產業能夠經由創新升級轉型，提高在國際的競爭力，讓台灣的產業可以持續發展。

賴清德總統說，彰化是台灣隱形冠軍的地方，不管是自行車、水五金、紡織，甚至汽車零組件、機械產業，基礎工業非常好。如果能夠經由這次台灣設計展，讓彰化各個產業能夠汲取設計力的精神，未來能夠讓彰化製造變成彰化設計，我們來朝這個目標邁進。