快訊

當西班牙大航海發現的食材 遇上基隆在地和平島之味

于朦朧墜樓最新發展！左腳「瘸了」遭人攙扶逼上樓梯 清楚畫面流出

影／非洲豬瘟感染源未明 陳其邁倡議「未來全面停用廚餘飼養豬」

炒股？奧丁丁美國上市後股價自高點暴跌88% 執行長有話說...

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

號稱亞洲第一家在美國那斯達克上市的金融科技公司，奧丁丁集團以代號OWLS（OBOOK Holdings）在10月16日掛牌上市一周，股價從最高點90美元，近期已回落到那斯達克市場當初16日給出的10美元掛牌價附近，22日盤中股價一度跌到7.62美元，最後收盤10.68美元，較前一日上漲1.16美元，漲幅12%。

奧丁丁第一天因股價連續波動引發數次熔斷機制，從掛盤當日最高點90美元起算到22日收盤，跌幅達88%，從當日開盤價68美元計算，跌幅也逾84%。22日美股盤後交易期間，股價仍小幅回落到10美元左右，上市以來股價連跌也成為幣圈與新創圈熱議話題。

奧丁丁執行長王俊凱24日在自己的臉書澄清，公司採直接上市方式（Direct Listing），就是讓既有股東股票可自由交易，股價波動本來就會較大，因為沒有承銷商設定「穩定價格區間」，價格完全由市場供需決定。股價波動是制度特性，不是公司問題。而公司所有財務資訊、投資人資訊也公開在提報SEC文件中。

他也表示，採直接上市成本也不低，找會計師、律師、券商等相關成本超過2億元。

面對近期攻擊，王俊凱要求大家要向公司求證，並拿法條明示，「若媒體或個人刻意選擇性披露、歪曲公開資訊而影響投資人決策，可能構成誤導市場或操縱行為，依法可受調查與追責。」表示希望報導正確內容，關注此事的人應把焦點放在產業、願景與事實，而不是對個人或家人的惡意攻擊。

王俊凱 那斯達克

延伸閱讀

美國加強出口管制 應用材料為精簡營運裁員4%

NBA／開個6給他！畢拉普斯涉用操控洗牌機、針孔攝影詐賭

蘋果休士頓工廠提前投產 開始運送美製AI伺服器

川習會聚焦美國內政？ 川普：優先討論芬太尼

相關新聞

炒股？奧丁丁美國上市後股價自高點暴跌88% 執行長有話說...

號稱亞洲第一家在美國那斯達克上市的金融科技公司，奧丁丁集團以代號OWLS（OBOOK Holdings）在10月16日掛...

把生技產業打造成第2個台積電 王金平：運用ICT與AI優勢串聯

國際政經局勢動盪，台灣護國神山半導體業遭逢外部侵蝕及內部壓力。立法院前院長王金平分析，如何打造生技產業成為第二座神山，已...

內政部加速推動減碳法制化 建物強制設光電拚2025年底上路

內政部加速推動建築減碳法制化，國土署副署長徐燕興昨（23）日表示，「建築物近零減碳推動行動計畫」相關配套正進入關鍵階段，...

央行表態考慮增持黃金 將審慎評估加碼可能性

全球央行掀起搶購黃金潮，台灣央行多年維持黃金儲備不變，央行總裁楊金龍昨（23）日表示，若外匯存底充裕，央行將「考慮增持黃...

工業、製造業生產連19紅 製造業全年表現確定攀峰

AI應用需求持續強勁，加上消費性電子新品備貨動能挹注，經濟部昨（23）日發布9月工業生產指數115.38、製造業生產指數...

零售、餐飲營業額 轉負成長

經濟部昨（23）日發布9月零售業營業額3,938億元，年減2.2%，轉為負成長，主因車市買氣仍保守。前九月零售業營業額3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。