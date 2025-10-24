炒股？奧丁丁美國上市後股價自高點暴跌88% 執行長有話說...

號稱亞洲第一家在美國那斯達克上市的金融科技公司，奧丁丁集團以代號OWLS（OBOOK Holdings）在10月16日掛牌上市一周，股價從最高點90美元，近期已回落到那斯達克市場當初16日給出的10美元掛牌價附近，22日盤中股價一度跌到7.62美元，最後收盤10.68美元，較前一日上漲1.16美元，漲幅12%。

奧丁丁第一天因股價連續波動引發數次熔斷機制，從掛盤當日最高點90美元起算到22日收盤，跌幅達88%，從當日開盤價68美元計算，跌幅也逾84%。22日美股盤後交易期間，股價仍小幅回落到10美元左右，上市以來股價連跌也成為幣圈與新創圈熱議話題。

奧丁丁執行長王俊凱24日在自己的臉書澄清，公司採直接上市方式（Direct Listing），就是讓既有股東股票可自由交易，股價波動本來就會較大，因為沒有承銷商設定「穩定價格區間」，價格完全由市場供需決定。股價波動是制度特性，不是公司問題。而公司所有財務資訊、投資人資訊也公開在提報SEC文件中。

他也表示，採直接上市成本也不低，找會計師、律師、券商等相關成本超過2億元。

面對近期攻擊，王俊凱要求大家要向公司求證，並拿法條明示，「若媒體或個人刻意選擇性披露、歪曲公開資訊而影響投資人決策，可能構成誤導市場或操縱行為，依法可受調查與追責。」表示希望報導正確內容，關注此事的人應把焦點放在產業、願景與事實，而不是對個人或家人的惡意攻擊。