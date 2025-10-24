快訊

當西班牙大航海發現的食材 遇上基隆在地和平島之味

于朦朧墜樓最新發展！左腳「瘸了」遭人攙扶逼上樓梯 清楚畫面流出

影／非洲豬瘟感染源未明 陳其邁倡議「未來全面停用廚餘飼養豬」

把生技產業打造成第2個台積電 王金平：運用ICT與AI優勢串聯

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國際政經局勢動盪，台灣護國神山半導體業遭逢外部侵蝕及內部壓力，立法院前院長王金平分析，如何打造生技產業成為第二座神山，已是當務之急。圖／立法院前院長王金平辦公室提供
國際政經局勢動盪，台灣護國神山半導體業遭逢外部侵蝕及內部壓力，立法院前院長王金平分析，如何打造生技產業成為第二座神山，已是當務之急。圖／立法院前院長王金平辦公室提供

國際政經局勢動盪，台灣護國神山半導體業遭逢外部侵蝕及內部壓力。立法院前院長王金平分析，如何打造生技產業成為第二座神山，已是當務之急，台灣若能運用在資訊及通訊技術（ICT）與半導體領域優勢，打造出像台積電一樣的龍頭企業，帶動上下游整合與資源串聯，產業創新效率與規模效應將可形成。

王金平指出，雖然在1970年代，生技製藥曾迎來黃金時代，吸引不少美國生技專家返台投資。然而受限當時政策與產業環境尚未成熟，這股熱潮最終未能延續，留下些許遺憾。

為了推動生技產業發展，2002年「生策會」成立；2007年「生技新藥產業發展條例」制定，台灣相關法規、制度逐漸完善；生技產業雖具高報酬潛力，但同時也更為複雜、資金門檻高、風險大，台灣仍需在戰略規畫、跨領域人才培育、資金投入與生態系鞏固等關鍵面向持續深耕。

王金平指出，隨著美國推動醫藥供應鏈回流、歐洲強化關鍵原料自主生產，全球生技版圖正快速重組。以美國為例，波士頓地區被譽為「生技業矽谷」，匯聚全球領先的大型藥廠及醫療設備公司，並結合哈佛大學、麻省理工學院等國際頂尖學府，還有各教學醫院、創投基金，及中央至地方政府的多方支持，快速發展成全球知名生技聚落。

王金平分析，中國大陸憑藉豐富臨床數據資源，在中藥創新與中西醫融合研究方面展現獨特優勢；再加上和韓國近年在生物相似藥、細胞療法、基因編輯等領域取得重要進展；新加坡則是積極拓展臨床試驗的網絡與樞紐。

至於台灣生技產業，王金平指出，ICT與半導體領域的累積，世界有目共睹，應善用這項優勢，把科技能量轉化為推動生技創新的動力。未來生技產業，不再只是傳統的藥物研發或醫療製造，而是一個AI半導體結合生技的跨界時代；晶片製造、精密製程、數據分析與演算法能力，都能應用在基因定序、藥物模擬、醫療影像分析與精準醫療中。

王金平強調，台灣若能運用在 ICT 與半導體領域的優勢，並在政府政策引導、優秀人才領軍下，打造出像台積電一樣的龍頭企業，帶動上下游整合與資源串聯，產業的創新效率與規模效應將可形成。

王金平認為，讓「研究落地民間」，加以商品化也是重點，比照半導體產業當初政府透過工研院建立技術能量，再由聯電、台積電等企業承接技術，完成從實驗室到量產的轉換，這套技術轉譯、商業化、生態系建構的制度，讓台灣形成完整半導體產業鏈，如今生技產業也須走上同樣道路，不能只停留在學術研究或臨床實驗階段，要建立能將知識轉化為產品、將創新轉化為產業的制度。

生技 半導體 王金平

延伸閱讀

證實推薦李乾龍 王金平撇世代不交替：鄭麗文一定重用年輕人

台積2奈米高貴 A20處理器要價280美元…明年i18漲定了

台積電鉅額交易首見1,600元新天價 指數目標價上看29,000點？

稱王金平對他當選有期許 王辦：郝龍斌認溝通疏失 保持選舉中立

相關新聞

炒股？奧丁丁美國上市後股價自高點暴跌88% 執行長有話說...

號稱亞洲第一家在美國那斯達克上市的金融科技公司，奧丁丁集團以代號OWLS（OBOOK Holdings）在10月16日掛...

把生技產業打造成第2個台積電 王金平：運用ICT與AI優勢串聯

國際政經局勢動盪，台灣護國神山半導體業遭逢外部侵蝕及內部壓力。立法院前院長王金平分析，如何打造生技產業成為第二座神山，已...

內政部加速推動減碳法制化 建物強制設光電拚2025年底上路

內政部加速推動建築減碳法制化，國土署副署長徐燕興昨（23）日表示，「建築物近零減碳推動行動計畫」相關配套正進入關鍵階段，...

央行表態考慮增持黃金 將審慎評估加碼可能性

全球央行掀起搶購黃金潮，台灣央行多年維持黃金儲備不變，央行總裁楊金龍昨（23）日表示，若外匯存底充裕，央行將「考慮增持黃...

工業、製造業生產連19紅 製造業全年表現確定攀峰

AI應用需求持續強勁，加上消費性電子新品備貨動能挹注，經濟部昨（23）日發布9月工業生產指數115.38、製造業生產指數...

零售、餐飲營業額 轉負成長

經濟部昨（23）日發布9月零售業營業額3,938億元，年減2.2%，轉為負成長，主因車市買氣仍保守。前九月零售業營業額3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。