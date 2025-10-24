卓榮泰：政府不僅照顧本勞就業 將加速「資深移工」取得永久居留

行政院長卓榮泰23日參訪瑞麗刀剪公司時表示，高科技產業是臺灣驕傲，中小微企業亦是臺灣經濟安定的重要力量，臺灣逾98%的業者與近8成的勞工來自中小微企業，若沒有中小微企業支撐，高科技產業的垂直供應將會失調，政府對中小微企業的關心絕不亞於高科技產業。卓榮泰說，為降低產業在對美關稅談判過程中所受衝擊，將以5,447億元《中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算》落實「支持產業」、「安定就業」、「照顧民生」及「強化韌性」，並以「臺灣模式」促成雙方合作，讓臺灣相較鄰近國家能更有競爭力。

卓榮泰指出，瑞麗刀剪公司曾參與響應「投資臺灣三大方案1.0」，著重臺商回臺、根留臺灣及中小企業；而後延長至2027年的「投資臺灣三大方案2.0」擴大適用至全球海外臺商及外人投資企業，只要企業願意留在臺灣、投資臺灣，政府都有相對應的租稅優惠與金融保證等政策支持，預計再吸引新臺幣1.2兆元投資，創造8萬個就業機會。

談及政府勞工政策，卓榮泰說，政府除會照顧本國勞工就業之外，也會全面保障移工朋友在臺灣的生活安全與基本權利，同時加速「資深移工」取得永久居留，讓移工朋友在協助臺灣產業發展與家庭照顧的同時，也增加對臺灣的信賴程度，進而在世界各地宣傳臺灣對移工朋友的照顧，吸引更多人才、人力前來臺灣，提高企業效率。

針對臺美關稅談判進度，卓榮泰強調，臺灣提出擴大投資美國的「臺灣模式」，包含四個原則：第一，產業投資是由企業自主規劃；第二，政府可透過信用保證機制，增加金融體系對企業的金融支持；第三，以臺灣科學園區獨特經驗，協助美國打造產業聚落；第四，希望美方提供土地、水電、簽證、法規等支持，促進產業聚落形成。

卓榮泰進一步表示，臺灣會積極努力在短時間內與美國達成協議，持續爭取「對等關稅再調降，且不疊加原稅率」，以及「232條款關稅優惠待遇」，讓臺灣相較鄰近國家能更有競爭力，再加上「臺灣模式」去創造出有別於其他各國的優勢。

卓榮泰表示，立法院已於10月17日通過《中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算》，歲出原列5,500億元改列5,447億元，經總統公布後將全力展開「支持產業」、「安定就業」、「照顧民生」及「強化韌性」，其中也包含普發現金1萬元。卓榮泰強調，行政院各部會已準備好普發現金相關作業，後續將在最快時間內發放，展現行政、立法兩院間的合作。