鄭麗君：推動運動產業發展 完善運動組織治理機制保障運動員權益

行政院副院長鄭麗君23日主持行政院「體育暨運動發展部」諮詢小組第6次會議時表示，運動部於9月9日正式成立，感謝諮詢小組委員的貢獻，讓臺灣體育改革邁入新階段。未來運動部推動重點包括國家運動產業發展中心籌設與定位、健全體育團體治理機制、保障運動員權益，以及引領全民運動與產業創新，期盼透過政府、產業及民間共同努力，推動臺灣運動產業健全發展。

鄭麗君致詞時表示，諮詢小組任務是為了協助運動部的籌備及成立，感謝所有諮詢小組委員過去的投入與貢獻，這段期間非常高興見證運動部於9月9日正式成立，可說是完成一項重要階段性任務，也感謝諮詢委員之一的部長李洋願意承擔重任，擔任首任運動部部長。運動部的成立才是改革的開始，期待李洋部長以運動員的親身經歷，為運動部帶來全新開始，推動改革，引領臺灣全民運動、競技運動與運動產業的健全發展。

鄭麗君表示，諮詢委員任期至2025年底止，今日會議結束後，各位的任務會暫時告一段落，但理想會持續延續，所有諮詢委員於歷次會議中的建言，將彙整為一份總結報告，交由李洋及其團隊繼續努力。行政院也會全力協助李洋推展運動部業務，尤其是2026年度運動部預算將從今年138億元增至214億元，後續配合國家運動產業發展中心成立後，預算也會再成長。

隨後，鄭麗君在聽取運動部產業及科技司「國家運動產業發展中心設置與推動」報告，以及各諮詢委員分別就運產中心角色與定位提供各項建言後表示，運產中心為行政法人，非運動部附屬機關，應善用組織彈性與自主性，充分發揮功能，同時扮演政府與社區的中介角色，與運動部、全民運動署、國家運動訓練中心、國家運動科學中心、產業界、學界、國際單位進行多向合作。

鄭麗君指出，運產中心核心任務包括：第一，運動產業調查研究，進而形成政策建議，提供運動部作為研擬政策的參考。第二，人才培育，建立多元運動人才培育及增能機制，結合產學合作與實習媒合，補足產業人力缺口。鄭副院長強調，運產中心肩負推動臺灣運動產業發展的重任，為使運產中心的定位、任務，以及與運動部各單位的業務分工更臻明確，後續請運動部參考各諮詢委員意見再做更完善的規劃。

鄭麗君進一步指出，運產中心應作為全民署與社區的中介，協助全民署推動全民運動落實於社區。此外，也應改善現有賽事辦理機制，培養賽事專業團隊，提升賽事品質，促進運動賽事產業化，進而與國際連接，打造「Team Taiwan」臺灣品牌特色賽事。鄭麗君提到，完善運動產業生態系與供應鏈，振興促進機制不可或缺，未來可設計類似國發基金投融資方案、中小企業信保機制等方式，提供資金協助，或納入企業社會責任、ESG架構，鼓勵企業投入運動產業。

接續，由運動部競技運動司說明「單項運動協會之改革與精進」報告，與會諮詢委員也分別針對運動協會運作、工會等議題進行廣泛交流討論。鄭麗君在聽取各委員發言後表示，國際奧林匹克委員會針對運動組織治理提出的相關指標，具有高度參考價值。運動組織的健全治理不僅涉及財務透明度，也包括運動員與教練等利害關係人的滿意度、組織的治理結構、選務改革及執行效益等面向，這些皆可作為檢視與精進國內各體育團體的指標。

鄭麗君提到，政府期盼透過運動部的監督與考核機制，持續促進各體育團體的良善治理。未來，運動部競技運動司將依據《特定體育團體組織及運作管理辦法》、綜合規劃司則依據《特定體育團體輔導訪視及考核辦法》，讓協會業務輔導與選務財務監理考核權責分立，輔導與監理各司其職，具體回應先前諮詢委員的建議。未來亦將透過組織健全與內部治理提升，推動各協會團隊不斷進步，促進運動發展更加穩固。

鄭麗君進一步說，運動部可思考在政府補助體育團體經費時，導入契約機制，將協會健全發展指標、運動員權益保障、內部參與機制等項目納入雙方契約內容，透過明確的協議程序，共同推動協會發展與治理品質提升。相關機制可透過輔導、訪視與考核等方式，持續與各協會溝通交流，促進體育團體健全發展。

鄭麗君強調，政府推動運動協會改革的最終目標是確保協會良善治理，讓運動員獲得更完善的支持與權益保障。此外，鄭副院長特別提醒，體育團體的構成多元，不僅包括各單項協會，也涵蓋工會組織。她請運動部持續重視工會團體代表的建議，未來規劃相關諮詢會議或小組時，應廣邀工會代表參與，共同促進運動政策全面發展。