強化災區通訊韌性 NCC災害漫遊要點草案最快下週公告

NCC近期擬定災害漫遊要點草案，明訂單一行政區內行動通信電信事業基地台受損達10%，且數量大於5台，3天內無法修復達90%時，由中央災害應變中心指揮官指定後通知啟動災後漫遊程序，讓民眾行動通訊不受阻，而災害漫遊期間衍生的費用例如電信接續費，則由電信業者協調，用戶無須支付，草案內容最快下週公告。

國家通訊傳播委員會（NCC）表示，災害漫遊是指在天災或緊急狀況下，若用戶原屬電信業者基地台癱瘓，將可自動或手動選擇其他業者的網路連線，繼續利用語音通話與行動上網等服務。

因應丹娜絲風災致部分地區行動通信訊號難以迅速恢復，NCC於8月邀集內政部、內政部消防署、數位發展部、公平交易委員會、台灣電信產業發展協會及3家行動通信事業，取得共識自8月7日下午3時起，於台南七股區、嘉義布袋鎮及此二區域部分周邊地區，啟動災害漫遊先導機制，最晚將於10月31日終止。

NCC表示，災害漫遊先導機制啟動相關費用由業者吸收；NCC藉由先導性實作經驗，完備未來通案實施機制。

NCC近期擬定啟動行動通訊災害漫遊機制作業要點草案，明訂啟動條件、結束時間及費用負擔等細節。

根據草案，災害漫遊啟動必須是因災害造成行動通訊網路服務中斷，單一行政區（鄉、鎮、市、區）內，任一行動通信電信事業基地台受損達10%，且數量大於5台，並於3天內無法修復達90%，或其他影響災區民眾行動通訊服務的重大情形。

啟動程序為受中央災害應變中心指揮官指定後，NCC通知行動通信電信事業啟動災害漫遊。實施時間以30天為限，當行政區電信事業受損基地台修復達90%，將提前結束。

草案規範，行動通信電信事業如無法恢復災區用戶通訊服務時，應依行動寬頻服務契約辦理。災害漫遊致生費用，各行動通信電信事業間應本於公共利益、消費者權益維護、互惠與合作、成本導向、公平與公正原則，免予計算或由各行動通信電信事業相互協議拆帳，不能協議者，由NCC協調處理。

對此，NCC官員解釋，假設民眾是A電信公司的用戶，災害漫遊實施後，民眾使用B電信公司服務，就會有電信接續費等問題，民眾繳給A電信公司的電信費，將由A、B電信公司協調是否互免或拆帳，若未達共識，再由NCC協調。

至於啟動災害漫遊致生的必要費用，依災害防救法及電信管理法第22條規定，由各相關主管機關編列預算負擔。NCC官員說明，意即為「誰啟動就由誰編列預算」。