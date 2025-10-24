NCC：考量變電所優勢 初步規劃4處建防救災基地台

為提升災害期間通訊韌性，國家通訊傳播委員會（NCC）表示，考量變電所電力穩定、幾乎不會停電，有助提升基地台存活率，經台電、電信業者會勘後，初步規劃於雲林水林、嘉義嘉太、台南鹿耳與台南府城等4個變電所建置防救災基地台。

NCC統計，颱風丹娜絲造成嘉南地區通訊設備嚴重毀損，1293座基地台故障，現已全數恢復運作。此外，22座基地台天線鐵塔遭強風吹倒，無法短時間內立即修復，採架設臨時基地台方式提供行動通信號涵蓋，已修復11座，除雲林有1座修復時間較長，其餘預計10月底修復完畢。

NCC表示，過去災害發生時，市電供應中斷、電信中繼傳輸設施毀損，導致基地台通訊中斷，影響災區通訊服務及救災效率，因此研擬於偏鄉或災害潛勢區補助業者建置防救災（高抗災）基地台。

NCC官員說明，防救災基地台除了24小時不斷電，也導入強化電力的中繼傳輸備援機制，提升備援電力達72小時以上，並增加中繼傳輸備援路由（第二光纜、微波、衛星）或加強鐵塔耐風程度達15級風以上。目前已由數發部編列預算經費補助電信業者建置。

NCC官員透露，台電配合國家政策提出變電所站址，台電與電信業者現場會勘後，初步規劃在雲林水林、嘉義嘉太、台南鹿耳、台南府城4個變電所建置防救災基地台。

建置採2階段進行，NCC說明，將先於雲林水林、嘉義嘉太等2處變電所建置，後續再推進至台南鹿耳、台南府城等2處變電所，但台南鹿耳與台南府城站點因電力機房屋頂已設有太陽能光電板，電信業者與台電持續協調中，若空間不足，將無法建置。

此外，NCC表示，經濟部能源署已提供7處民間儲能廠廠址供評估，經電信業者實地會勘，僅屏東縣枋寮鄉1處適合建置基地台，電信業者規劃建置中。NCC也協助電信業者與內政部警消單位協商、合作，利用公有建物建置基地台加強涵蓋。

至於傳輸纜線地下化部分，NCC說明，持續請電信業者進行評估，其中，台南地區災後纜線地下化工程，中華電信已針對濱海、山區等地區統計分析、將依骨幹路由、關鍵架空範圍及寬頻設備淹水危害等區域，自民國115年起分短、中、長期，逐年編列專案預算，由台南營運處辦理執行。