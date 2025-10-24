聽新聞
避踩美匯率操縱紅線 央行緊盯
美國財政部最新的匯率報告即將公布，時值台美關稅談判關鍵階段，中央銀行總裁楊金龍昨在立法院財委會備詢指出，央行預估今年台灣對美貿易順差將擴大至一千兩百億美元，「若再觸及第三項指標，被抓到匯率操縱國的把柄，將是非常嚴重的事件」，央行會全力避免踩到紅線。
美方每半年發布一次「美國主要貿易對手國匯率政策報告」，依據三項標準檢視各國匯率政策，楊金龍說，台灣長期在「對美順差」與「經常帳盈餘」兩項標準上達標，因此必須嚴防第三項「淨買匯比率」觸線；若三項同時達標，台灣就可能被美方正式列為「匯率操縱國」，屆時不僅將衝擊台美雙邊談判，也會對金融市場與出口造成負面影響。
民進黨立委吳秉叡指出，今年順差倍增恐成經貿談判「不利籌碼」。楊金龍說，「確實是不利因素的持續疊加」，台灣有必要思考貿易平衡策略。
