中信金、玉山金完成出價！三商壽花落誰家 最快今揭曉

三商美邦人壽出售案，潛在買家已在昨天下午五時的最後期限前完成出價。其中，中信金控昨天傍晚發布重大訊息指出，董事會已決議進行轉投資案，市場解讀其已完成對三商壽的出價。據了解，中信金、玉山金兩大買家都已出價，而三商壽預料每股七點五元以上才會賣，以昨天三商壽收盤價六點七二元來看，溢價百分之十一點六。結果預計最快今天出爐。

知情人士指出，這次的併購，第一階段會以股票進行公開收購、取得對三商美邦的控制性持股，不排除會再進行第二階段的公開收購，最後階段則是完成得標人對三商壽全體股東的百分之百換股合併。

中信金在重訊說明董事會已決議通過進行轉投資案，待交易確認後再行補充公告。至於玉山金，截稿為止未發布重大訊息。由於玉山金無壽險子公司，對評估「真實」價格難度相對高，但長期策略著眼齊備銀行、證券、保險三支柱，因此審慎出手併購。

據了解，買家已完成出價，但接下來最關鍵在於三商壽對於價格是否滿意，目前買家皆不願透露底價。

三商壽僅表示，公司凡有重大決議，會發布重大訊息說明，截止目前無消息需要發布。

而這次交易採換股、而非用現金方式，據了解，主因為三商壽大股東翁家、陳家認為目前公司股價在低點，用現金出場沒有換股划算。潛在買家會第一階段先以換股進行公開收購，必須要用公開收購的方式，才能對大小股東一視公平，而公開收購的目標至少要取得三商投控對三商壽的百分之卅一點五二股權；若翁、陳家以投資公司名義持有的股權想賣，潛在買家則要在第二階段收購，整個收購規模可能到接近五成左右；最終階段則是買家百分之百換股合併三商壽。

據指出，這次的交易架構和開發金控（凱基金控的前身）合併中壽（凱基人壽）的模式類似，當初開發金旗下已有中壽百分之廿五的股權，之後再合併中壽。