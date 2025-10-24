半導體業憂綠電供應執行力 盼總供電量足以支撐產業發展

台灣能源轉型面臨挑戰，淨零碳排是企業必要之路。台灣半導體產業協會（ＴＳＩＡ）理事長、台積電資深副總侯永清昨天表示，ＴＳＩＡ已針對電力議題向政府提出提出三大訴求，包括電力總量、綠電以及供電穩定性，綠電供應不足，也會衝擊台灣產業競爭力。他說，政府規畫的綠電裝置容量路徑圖符合產業需求，但協會擔心的是執行力，建議政府應公布年度時程並定期檢驗進度，以確保綠能開發不落後。

侯永清說，ＴＳＩＡ協會已蒐集會員未來十年電力需求，要求政府確保總供電量足以支撐產業發展，其次是因應淨零碳排與環境永續壓力，要確保綠能供應充足且穩定。

ＴＳＩＡ昨舉行年會，侯永清指出，今年是充滿挑戰與變化的一年，產業的不確定性與地緣政治因素對營運造成一些挑戰，台灣半導體產業今年產值仍可望達六點五兆元，將較去年成長百分之廿二。展望未來，地緣政治以及市場不確定性仍會存在，「當我們面對挑戰時，唯有把自己做得更強大，才擁有更多話語權」。他也提出三項對策，包括加速技術創新與研發、強化生產能力與供應鏈韌性、及深化國際合作與生態鏈整合。

能源議題面，侯永清說，依政府既定規畫，綠電容量理論上能略高於半導體產業需求，但協會擔心的是執行力，政府應公布年度時程並定期檢驗進度，以確保綠能開發不落後。除了總電量要夠，他表示，希望在一些極端情形也能夠持續供電，在供電穩定性方面能夠滿足產業的需求，因為短時間斷電，對製造業都會造成很大的影響。

此外，台積電先進製程必須採用耗電量極大的極紫外光（ＥＵＶ）微影設備，為台灣電網供應韌性帶來挑戰。對此，侯永清說，ＥＵＶ機台雖耗電，但藉由更先進的製程，讓每一代節點的晶片能降低約百分之廿五至百分之卅的用電量，整體而言，對全球能源使用是「省電而非耗電」。他表示，ＥＵＶ是推進先進製程不可或缺的技術，對產業長遠發展具關鍵戰略意義。

對於中國大陸近期祭出稀土出口管制，侯永清表示，目前稀土及其他關鍵材料短期內庫存充足，估計兩年內不會造成影響，中長期仍需盤點包括澳洲等其他替代來源，以應對供應中斷風險。ＴＳＩＡ將持續與會員廠商合作，評估可能替代供應鏈，確保產業韌性。