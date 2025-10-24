工業、製造業生產連19紅 製造業全年表現確定攀峰

AI應用需求持續強勁，加上消費性電子新品備貨動能挹注，經濟部昨（23）日發布9月工業生產指數115.38、製造業生產指數116.51，雙創歷年同月新高，分別年增15.48及16.9%，皆呈連19紅。今年第3季製造業生產年增17.24%，創歷年單季新高，且為連七季正成長。

經濟部統計處副處長陳玉芳表示，在AI需求強勁帶動下，今年全年製造業生產指數已確定將創新高紀錄，且達兩位數成長。經濟部推估，全年製造業生產成長有機會逾一成五，但不到二成。

近一年工業生產指數

陳玉芳表示，9月製造業生產持續強勁，主因AI、高效能運算及雲端資料服務等需求續強，加以消費性電子新品備貨動能挹注，帶動資訊電子產業生產穩健提升，惟傳統產業受市場需求疲軟，客戶態度保守而續呈減產，抵銷部分增幅。累計今年前九月，製造業生產年增17.57%。

各業中，陳玉芳指出，9月電子零組件業增產24.39%，其中積體電路業持續熱絡，AI應用推升12吋晶圓代工持續成長，年增26.53%，雙創歷年同月新高，且呈連21月正成長。今年第3季電子零組件業生產亦創歷年單季新高，年增28.49%，為連七季正成長。

此外，9月電腦電子產品及光學製品業則受惠AI浪潮延續及半導體產業投資動能續強，亦創歷年同月新高，年增26.28%，為連27月正成長。

傳統產業方面，受全球經貿情勢波動影響，終端需求仍疲弱，加上部分產品市況不佳，廠商調節減產或產線排修，致9月汽車及其零件業年減7.82%、基本金屬業年減2.63%。

機械設備業受惠半導體產業大廠積極擴產，年增10.71%，化學材料及肥料業雖受惠半導體客戶對拋光矽晶圓需求增加，致生產轉年增0.44%，惟若干產品仍受市場需求下滑及海外同業低價競爭影響，抵銷部分增幅。

陳玉芳分析，傳產中若與半導體產業沾到邊，表現尚可，例如機械設備受惠於半導體擴產，基本金屬及部分化學材料亦有部分受惠，惟整體大環境下，傳產生產動能偏弱。

展望未來，陳玉芳表示，國際經貿活動持續受全球貿易保護措施及地緣政治衝突等不確定性因素干擾，惟AI、高效能運算等新興科技應用需求看好，推升半導體先進製程及高階伺服器等相關供應鏈訂單持續增長，加上年終消費旺季備貨需求挹注，有助支撐製造業生產動能穩步成長。