零售、餐飲營業額 轉負成長

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部昨（23）日發布9月零售業營業額3,938億元，年減2.2%，轉為負成長，主因車市買氣仍保守。前九月零售業營業額3兆5,393億元，年減0.9%，在在反映因關稅影響民間消費信心

經濟部預估，儘管11月普發萬元現金、連假效應，但關稅使民眾對耐久財消費趨向保守，全年零售業營業額拚正成長將是挑戰。

經濟部昨日發布9月餐飲業營業額835億元，年減0.9%，結束連二月正成長；累計前九月餐飲業營業額7,948億元，創歷年同期新高，年增2.7%。

批發業則受惠於AI應用，推升AI伺服器、記憶體及相關電子零組件出口動能，以及國際品牌手機新品備貨，9月營業額達1兆2,842億元，創歷年單月新高紀錄，年增13.9%，表現超乎預期。前九月營業額達10.3兆元，創歷年同期新高。經濟部預估，2025年批發業全年營業額可望呈正成長。

不過關稅衝擊消費，外界關切，未來零售業、餐飲業營業額動能恐走弱。尤其近日爆發非洲豬瘟事件，經濟部統計處副處長陳玉芳坦言，非洲豬瘟短期內會影響民眾消費信心，價格升高、供給短少，後續觀察政府調控措施，希望對消費影響「有限」。

經濟部認為，隨百貨周年慶銷售旺季到來，以及中秋、雙十、光復節三大節慶假期出遊與聚餐商機挹注，加上新購汽機車貨物稅減徵、車商優惠促銷，有助汽車銷售緩步回溫，預期營業額有望轉為正成長，預估10月零售業營業有望年增1%至4%，餐飲業年增3%至6%。

