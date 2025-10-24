央行表態考慮增持黃金 將審慎評估加碼可能性

全球央行掀起搶購黃金潮，台灣央行多年維持黃金儲備不變，央行總裁楊金龍昨（23）日表示，若外匯存底充裕，央行將「考慮增持黃金」作為資產配置一環，目前央行持有黃金「只買不賣」。這也是台灣央行首度表態願意增加黃金存量。

楊金龍昨日赴立法院業務報告並備詢，立委問到央行對於擴大黃金儲備看法等問題。楊金龍回應，即使金價高漲，若外匯存底充裕，仍不排除再度買進。

楊金龍談話重點

國際上，許多央行亦正積極擴大黃金儲備，例如全球央行近三年購買黃金均有千噸水位，反映出官方對黃金作為儲備資產的重視。

央行統計，目前我國黃金儲備量達424公噸，全球排名第15名。民進黨立委郭國文指出，央行持有黃金市值約新台幣1.8兆元，當初購入成本僅約1,000億元，帳面獲利超過十倍。他詢問央行是否考慮出售部分持金或調整配置？

對此，楊金龍明確回應，「黃金只買不賣」，並重申若外匯存底充足，央行將審慎評估增持黃金的可能性。

國際金價今年以來持續飆升，從年初每英兩約2,661美元一路攀升至突破4,000美元，屢創歷史新高。對於這波金價驚驚漲，楊金龍分析，主要動能來自民間投資需求，而非各國央行買盤。他指出，目前積極購入黃金的央行多為俄羅斯、中國大陸與印度等國，台灣央行並未在近期加碼買進。

至於外界預測金價將進一步挑戰每英兩5,000美元、甚至6,000美元，楊金龍保持一貫謹慎態度，強調「對於金價走勢不猜測、也不預測」，並表示央行主要任務仍是確保外匯存底穩定與金融安全。

央行昨日公布今年第3季新台幣發行準備結構，也反映出黃金在發行準備中比重，由第2季的35.7%大幅上升至43.7%，創歷史新高。

相較之下，美元外匯儲備比重下降至56.3%。央行指出，主要原因是國際金價在第3季飆升，推升黃金在準備資產中的市值占比。

央行統計，截至今年9月底止，我國共計發行各項新台幣券幣3.68兆元，其中硬幣及硬輔幣依規定免提準備，其餘新台幣券、外島地名券及輔幣券合計發行3.53兆元。為支撐發行，央行提充準備包括黃金及美元外匯，其中純金維持410公噸未變，以每公克新台幣3,771元計算，折合新台幣約1.55兆元，占比43.7%；美元外匯儲備則為652.7億美元，折合新台幣約1.99兆元，占比降至56.3%。