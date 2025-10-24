紙鈔改版 500元梅花鹿要換

中央銀行啟動新台幣全面改版，涵蓋五種主要面額紙鈔，不包括硬幣。央行總裁楊金龍昨說，央行二○一七年開始研究改版事宜，與國際相比，台灣已長達廿四年未改版，超過多數國家改版年限；尤其科技進步太快，例如兩千元與一千元的防偽技術都屬早期版本，就算偽鈔少也該改版，央行更新防偽與印製技術，「確保技術領先偽造者」。

央行計算，現行流通鈔券約五十億張，平均每張印製成本約三點五元，新版鈔因防偽材質升級、印製工序更多，每張增加一點五元，成本將提高至五元；若以每年汰換七億至十億張計算，年度花費約五十億元。央行強調，改版將採逐年汰換方式，非一次性支出，楊金龍說，「雖然多花一點錢，但不改版的話，未來防偽與印製維護的成本會更高。」

至於是否保留政治人物肖像或改以台灣象徵圖案？楊金龍說，初步規畫，央行將設立 「 新台幣鈔券主題諮詢委員會」，預計有十一到十五位成員，由央行副總裁嚴宗大擔任召集人，並遴選各領域傑出人士擔任，納入各方意見。他也舉例說，目前五百元鈔上的梅花鹿是保育動物，如今數量太多、生態意象已不同，具體圖案將由委員會討論。

央行表示，這次新版鈔券將採用更直觀、更明顯，且具快速變化及色彩切換效果的動態安全防偽特徵，方便民眾更快辨識鈔券真偽，同時大幅提高偽造難度，並放大面額數字，加強觸感辨識功能，以利視障民眾辨識鈔券面額。此外，參酌國際間「綠色鈔券」發展趨勢，採用更符合環保要求的原物料及強化綠色製程。

國民黨立委賴士葆質疑，前總裁彭淮南任內多次拒絕改版，現任總裁楊金龍卻推動進行，此舉恐與民進黨「轉型正義」政策有關。楊金龍說，改版絕無政治考量，主因是廿四年未動，更新防偽與印製技術，「要確保技術領先偽造者，與政治無關」。

賴士葆也質疑，此改版時間落在總裁任期的最後兩年半，是否為連任鋪路？楊金龍說，「想太遠了，我沒辦法想像」，改版是長期規畫，非個人決定。

民進黨立委吳秉叡建議，新鈔圖案應避免政治人物入鏡。楊金龍表示，央行會考量相關意見，以「專業、美學、安全」為原則。