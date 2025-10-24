聽新聞
罕見表態 楊金龍：央行有條件增持黃金

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
中央銀行總裁楊金龍昨天首度鬆口證實，目前我國黃金存量維持穩定，若未來外匯存底充裕，不排除再度購入黃金的可能性。記者杜建重／攝影
國際金價一路狂飆，央行總裁楊金龍昨天赴立法院答詢時首度表示，目前央行黃金存量穩定，「若外匯存底充裕，央行考慮增持黃金」。這也是央行少見表態，願意增加黃金存量。

過去央行官員被問到是否增持黃金，均強調因黃金沒有收益，所以除少量調整，對於買黃金興致缺缺。央行現在所持有的黃金，多在上世紀購入，部分是一九七○年代為平衡台美貿易順差而購買，但央行不願證實。

民進黨立委郭國文昨質詢，央行當前持有黃金約一三六三萬盎司、換算約四二四公噸，全球排名第十五，市值約一點八兆元新台幣；根據市場估算，每盎司平均成本低於四百美元，以目前國際金價約四千美元計算，潛在獲利超過十倍，央行是否打算賣出？還是只買不賣？楊金龍說，「央行不賣黃金」，如果外匯存底夠多的話，還會考慮加碼增持黃金。

國際金價今年下半年快速飆升，尤其十月一度衝上將近每盎司四千四百美元的新高。市場人士分析，主因是市場對美元資產的疑慮，造成各國央行積極購入黃金。

金價暴漲，許多民眾買黃金避險。記者許正宏／攝影
根據世界黃金協會（ＷＧＣ）統計，二○二二年全球央行黃金淨買超一○八二公噸、二○二三和二○二四年再增加超過一千公噸，預計今年也會超過一千公噸，遠高於過去十年平均每年四百至五百公噸的水準。此外，據ＷＧＣ對全球七十三家央行的調查，百分之九十五擬於未來十二個月內增加黃金持有量，近七成五打算減少美元儲備。

楊金龍昨表示，金價上漲主要動能來自民間投資需求，而非各國央行買盤。至於積極購入黃金的央行，他透露，主要是俄羅斯、中國大陸與印度等國。至於美國銀行預估金價將挑戰每盎司五千美元甚至六千美元，楊金龍指出，他不會猜測金價走勢。

金融圈人士解讀，央行若確定進場，目的應在「儲備多元化與風險分散」，而非純粹投資交易；尤其全球央行持續加碼、美元資產估值與利率循環變化未明之際，適度提高黃金比重，符合官方資產的穩健管理思維。

根據央行公布的今年第三季新台幣發行準備結構，黃金在發行準備中的比重從上季的百分之卅五點七上升至百分之四十三點七，創下新高；美元外匯儲備比重則下降至百分之五十六點三。央行表示，因為金價上漲，第三季平均價格來到每公克新台幣三七七一元，連帶讓黃金在準備資產之中的比重提升。

