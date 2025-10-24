內政部加速推動減碳法制化 建物強制設光電拚2025年底上路

內政部加速推動建築減碳法制化，國土署副署長徐燕興昨（23）日表示，「建築物近零減碳推動行動計畫」相關配套正進入關鍵階段，其中「太陽光電設置規範」已於10月15日送交法制會審查，預計年底可完成審查上路，新建建築物只要樓地板面積達1,000平方公尺以上，就須依規定設置太陽光電板。

徐燕興指出，近零減碳建築法制化部分，建築能效規範將分為兩部分推進，首先在太陽光電板部分，母法為《再生能源發展條例》，執行面由建築相關法規配套辦理，規範新建建築物樓地板面積達1,000平方公尺以上者，須設置太陽光電設備，相關設置標準及細節規範已於今年10月15日送交法制會審查，預計年底完成審查上路。

再來是建築物能源效率標準相關規範同步推動。徐燕興說，制度分為兩大部分，第一部分為「公有既有建築」的能源管理制度，目前已由建築研究所率先實施；第二部分是「新建建築物的節約能源設計標準」，由國土署主責研擬。

徐燕興指出，新建建築節能設計制度因涉及台電供電、建築材料及設備勾稽，以及地方政府建照、使照程序銜接，推動過程需跨部會協調，已召開三次協調會議，針對法制設計、作業流程及地方執行配套進行討論。

徐燕興說，未來修法方向將比照太陽光電設置規範，針對一定規模以上新建建築，逐步導入能源效率檢核與標章制度，但不會強制實施，是透過建立共識與制度整合，讓節能措施與地方審查機制同步落實；修法後，將使建築管理制度與能源相關設備管理更一致，確保節能規範可行且具延續性。

建研所所長王榮進補充，除屋頂型光電，正推動「立面式太陽光電」為新一波重點，並開發出具美觀與防光害的彩繪型光電板，已在實驗中心完成實證，預計今年底前於台北、高雄公有建築各設置兩處示範。

建築能效方面，國內截至9月底已有298件建築物取得能源效率標示，年底可望突破300件。王榮進預估，2030年前全台將有逾2,500棟建築達到一級能效水準。

每年新增超過600棟，若配合法制化推動，能效擴大效果將更顯著，有助建築部門達成2030年溫室氣體排放量較2005年減少35%的目標。