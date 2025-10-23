快訊

NBA／震撼彈！拓荒者教頭畢拉普斯與熱火球員 傳因涉非法賭遭逮捕

桃園倉庫大火動員百餘消防救援 晚間尋獲失聯網拍夫妻均罹難

普發現金怎登記入帳？官網上線了「11月5日預登記」 眉角看過來

2025「淨零產業競爭力獎」得獎名單揭曉 43家企業入榜

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
德微獲第四屆淨零產業競爭力卓越獎，由董事長特別助理李金蓮（右一）代表公司領獎。左二為南亞科副總兼永續長吳志祥。圖／德微提供
德微獲第四屆淨零產業競爭力卓越獎，由董事長特別助理李金蓮（右一）代表公司領獎。左二為南亞科副總兼永續長吳志祥。圖／德微提供

德微科技今（23）日獲第四屆淨零產業競爭力卓越獎。「淨零產業競爭力卓越獎」由國立中央大學台灣經濟發展研究中心與財團法人21世紀基金會共同主辦，今年（第四屆）首次擴大評選範圍，新增造紙業、半導體製造業及水泥業，與原有的鋼鐵業、塑膠業共同構成五大產業，共計116家上市櫃公司參與評比，最終選出43家企業獲獎，德微首次參與評選即獲肯定。

梁啟源表示，本獎項依據個別企業財報、年報及永續報告書等公開資料，以密集度的觀念，量化評估企業溫室氣體排放、用水量及廢棄物處理的經濟效率，並考量再生能源建置與永續議題成效。若企業獲得第三方認證或參與國際倡議，也能獲得加分，凸顯其在全球永續責任上的積極承諾。他同時指出，AI快速發展與半導體及資通產業用電需求的攀升，使高效節能與綠色轉型成為台灣未來競爭力的關鍵。

二十一世紀基金會副董事長高思博則強調，希望透過本獎項建立「淨零產業競爭力指標」與公開表揚機制，協助企業自我檢視成效，並帶動整體產業鏈加速邁向淨零。他進一步指出，台灣上市櫃公司近年面臨更嚴格的永續揭露規範，必須編製永續報告書、盤查溫室氣體、推動節能及建置再生能源系統；加上國內碳費制度與歐盟碳關稅的雙重壓力，若未及早因應，將面臨出口障礙與成本上升挑戰。根據過去幾屆評比結果，各企業在整體永續資訊揭露、資料品質以及淨零成效確實顯著提升。

延伸閱讀

2同事生子後離職…他疑惑「請育嬰假多可怕？」 過來人：這類職場無敵

電動車充電設施卡關？新北明訂 管委會除特定條件不得拒絕申設

全球2000大學排名出爐！台灣31所學校入榜 「僅1所私大」擠進全國前五

溫室氣體盤查實作工作坊圓滿落幕 助上市公司接軌IFRS永續準則

相關新聞

普發現金仍難救消費！2025年零售業營業額恐轉為衰退 結束九年正成長

經濟部23日發布9月零售業營業額3,938億元，年減2.2%，轉為負成長。今年前9月零售業營業額3兆5,393億元，年減...

零售業9月營業額翻黑…經濟部：消費未降溫 期待普發1萬元效應

經濟部23日發布9月批發零售及餐飲業營業額，批發業大幅成長13.9％，但零售業及餐飲業年增率雙雙翻黑，不過，經濟部統計處...

連19紅！AI需求強勁 9月製造業生產指數年增16.9%、全年將創新高

經濟部23日發布9月工業生產指數115.38、製造業生產指數116.51，雙雙創歷年同月新高，分別年增15.48%及16...

和碩董座童子賢：台灣能源要兼顧產業發展 必須核綠共存

和碩科技董事長童子賢今日受邀在台灣半導體產業協會年會進行專題演講時表示，2024年台灣能源結構數據出爐，太陽能與風力發電...

TSIA理事長侯永清：美提「晶片五五分」意在滿足當地需求 非只箭指台灣

針對美國拋出晶片五五分的議題，台灣半導體業協會理事長侯永清今日受訪表示，目前仍未明確定義涉及哪些製程，但從現有資訊來看，...

川普對陸再出招！童子賢：美中雙方若持續「互卡」將「沒完沒了」

中美貿易爭端加劇，美國總統川普為報復中國管制稀土出口，揚言祭「關鍵軟體」出口限令，引起科技業警戒。對此，和碩（4938）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。