普發現金仍難救消費！2025年零售業營業額恐轉為衰退 結束九年正成長

經濟部23日發布9月零售業營業額3,938億元，年減2.2%，轉為負成長。今年前9月零售業營業額3兆5,393億元，年減0.9%，再再反映因關稅影響民間消費信心。經濟部預估，儘管11月普發萬元現金、連假效應，但關稅使民眾對耐久財消費趨向保守，全年零售業營業額拚正成長將是挑戰。

經濟部發布9月餐飲業營業額835億元，年減0.9%，結束連續2個月正成長；累計今年前9月餐飲業營業額7,948億元，創歷年同期新高，年增2.7%。

批發業則因受惠於AI應用，推升AI伺服器、記憶體及相關電子零組件出口動能，以及國際品牌手機新品備貨，9月營業額達1兆2,842億元，創歷年單月新高紀錄，年增13.9%，表現超乎預期。今年前9月營業額達10.3兆元，創歷年同期新高。經濟部預估，2025年批發業全年營業額可望呈正成長。

不過關稅衝擊消費，外界關切，未來零售業、餐飲業營業額動能恐走弱。尤其，近日爆發非洲豬瘟事件，經濟部統計處副處長陳玉芳坦言，非洲豬瘟短期內會影響民眾消費信心，價格升高、供給短少，後續觀察政府調控措施，希望對消費影響「有限」。

陳玉芳分析，9月零售業營業額負成長，主因車市買氣仍保守，加以適逢民俗月購車淡季，致汽機車零售業年減17.2%。若不計列汽機車零售業，9月零售業營業額則年增1.3%，「消費是穩定」。

她指出，以今年跨民俗月的8、9月合計汽車掛牌數來看，年減0.64%，減幅已較先前一陣子趨緩。不過她認為，民眾對耐久財買氣低落，抱持觀望氛圍。

經濟部認為，隨百貨周年慶銷售旺季到來，以及中秋、雙十、光復節三大節慶假期之出遊採買與聚餐商機挹注，加上新購汽機車貨物稅減徵、車商優惠促銷，有助汽車銷售緩步回溫，預期營業額有望轉為正成長，預估10月零售業營業有望年增1%至4%，餐飲業年增3%至6%。

根據推估，今年第4季零售業營業額須達到1兆3,150億元，2025年全年零售業營業額才有望維持正成長，惟要達成正成長目標，有相當難度。

陳玉芳表示，進入第4季雖有連假效應、萬元普發現金等有助於消費，但普發現金必須要帶動擴大消費，此外，汽車銷售的確仍是呈觀望氛圍，能否止跌回溫，加上國人出國消費等，都會抵銷在國內消費。