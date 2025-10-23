首份亞太循環經濟共創路徑圖成形 2025亞太循環經濟論壇圓滿落幕

歷時四日、集結50國逾500位與會者的「2025亞太循環經濟論壇暨熱點（Asia Pacific Circular Economy Roundtable & Hotspot 2025）」23日下午於松山文創園區圓滿落幕。賴清德總統親臨現場致詞，期勉台灣成為亞洲循環經濟的重要樞紐，並與四大主辦單位環境部、經濟部、農業部及循環台灣基金會共同見證論壇成果遞交，象徵論壇討論成果將轉化為具體行動藍圖，推動臺灣循環經濟從願景走向實踐。

在臺灣，循環經濟轉型力量正在發酵，臺灣循環經濟近五年附加價值平均年增率達9.01%，出口額平均年增率更高達19.38%，是綠色科技產業中成長率高，極具潛力的領域。這顯示循環經濟不僅是環保議題，更是驅動新經濟動能的重要引擎。

為推動臺灣連結亞洲循環經濟圈，本屆論壇首度採取「動態共創」模式，邀請來自50國專家即時提供建言與回饋，形成亞太首份跨國共創的《循環經濟路徑圖》，未來將以此出發持續推動臺灣連結亞太循環產業與政策合作新架構。

閉幕式開場由主辦單位說明論壇交流成果，回顧論壇期間的重要共識與行動方向，接續亞太首份跨國共創的《循環經濟路徑圖》專家建言，遞交四大主辦單位，象徵將持續推動亞太夥伴國際網絡合作與政策交流。

賴清德總統致詞時指出，亞太將成為全球循環經濟最具行動力的區域，臺灣也會以「Taiwan Can Lead」的信念，與各國夥伴攜手向前。本次論壇的結束並非句點，而是新的起點；透過臺灣與亞太夥伴的共同努力，循環經濟將不只是討論，而會成為「持續在臺灣落實，並連結亞太的合作生態系」。賴總統也分享參觀「2025超越圈圈循環經濟博覽會」的心得，表示臺灣已能展現「從頭到腳都是循環經濟產品」的實力，充分體現產業創新與永續設計的成果。

最後，荷蘭循環熱點執行長Freek van Eijk登台宣布下屆亞太循環經濟熱點主辦國為澳洲，並與本屆四大主辦單位交接，象徵亞太循環經濟交流平台的持續傳承與擴展。論壇在全場掌聲中劃下句點，宣告臺灣以實踐與協作精神，開啟亞太循環的新篇章。