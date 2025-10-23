GCTF十周年 蕭美琴盼AI治理、能源轉型深化合作

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
副總統蕭美琴出席「全球合作暨訓練架構（GCTF）成立十周年圓桌論壇」。圖／總統府提供
副總統蕭美琴23日出席「全球合作暨訓練架構（GCTF）成立十周年圓桌論壇」，以全英文致詞。她期盼GCTF持續演進，在AI治理、供應鏈安全、能源轉型及人道援助等新興議題上深化合作，並共同應對威權政權擴張、假訊息和氣候危機的挑戰，持續成為民主合作的燈塔。

蕭美琴表示，十年前，台灣與美國共同提出GCTF倡議，接著日本、澳洲、加拿大及眾多理念相近國家也共襄盛舉。這項倡議最初的想法，是讓台灣向國際推廣專業知識，後來蓬勃發展成為國際合作的活躍平台，透過共享的民主價值和共同目標，連結各地的人們。

蕭美琴提到，過去十年，全世界面臨嚴峻的挑戰—從全球疫情、供應鏈中斷，到氣候變遷、極端氣候、科技轉型及日益加劇的地緣政治緊張局勢。這些挑戰提醒著，任何國家都無法獨自應對，只有在信任和共享價值的基礎上攜手合作，才能捍衛所有人的和平與繁榮。

蕭美琴向所有合作夥伴表達衷心感謝，包括美國持續支持自由、開放和以規則為基礎的國際秩序，日本在救災及海上安全等方面所扮演的領導角色，澳洲對能源轉型及環境永續的承諾，也歡迎加拿大自去年起成為GCTF正式夥伴，為GCTF注入新的活力和包容性。

蕭美琴指出，過去十年來GCTF已舉辦數十場工作坊及對話，吸引數千名專家、政府官員和公民社會代表共同參與。討論範圍多元，涵蓋公共衛生、婦女賦權、網路安全、災害防救、人道援助及民主治理等議題，但都有一個共同的目標：強化社會韌性。

蕭美琴坦言，在國際參與方面，許多台灣人強烈感受到在國際社會遭受不公平的對待，不過這並不妨礙我方渴望成為國際社會中一股良善的力量，及堅定展現出台灣提供幫助的意願。台灣可以幫忙，而且台灣正在幫忙。

蕭美琴表示，台灣透過夥伴關係與貢獻，持續證明自己是全球民主社群中可靠、負責且積極主動的一員，台灣的經驗展現了民主韌性。展望未來，相信GCTF將持續演進，在AI治理、供應鏈安全、能源轉型及人道援助等新興議題上深化合作。

她期盼納入更多青年、智庫與公民社會夥伴，讓GCTF不僅是一個論壇，更是付諸行動的民主社群，攜手共同應對威權政權擴張、假訊息和氣候危機的挑戰。也期盼共同秉持信任與夥伴關係的精神，邁向下一個十年，讓GCTF持續閃耀，成為民主合作的燈塔。

蕭美琴

