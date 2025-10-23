快訊

零售業9月營業額翻黑…經濟部：消費未降溫 期待普發1萬元效應

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部認為消費並未降溫，而是平穩狀態，期待百貨公司周年慶業績加持、汽機車銷售回溫。圖／聯合報系資料照
經濟部認為消費並未降溫，而是平穩狀態，期待百貨公司周年慶業績加持、汽機車銷售回溫。圖／聯合報系資料照

經濟部23日發布9月批發零售及餐飲業營業額，批發業大幅成長13.9％，但零售業及餐飲業年增率雙雙翻黑，不過，經濟部統計處否認有消費降溫情形，認為「消費還是在平穩狀態」，但大環境仍對精品及耐久財消費造成影響，期待年底普發的1萬元可挹注消費力。

9月批發業營業額1兆2842億元，創歷年單月新高，年成長13.9％，連續8個月正成長，AI及高效能運算等新興科技應用持續發酵，推升AI伺服器及相關電子零組件出貨動能，加以消費性電子新品備貨效應，使得機械器具批發業年成長達31％。

零售業9月營業額3938億元，衰退2.2％，統計處副處長陳玉芳表示，景氣不確定性仍高，民眾消費意願偏保守，加以兩年民俗月落點差異，使得汽機車零售業營業額大減17.2％，家用器具零售也年減5％。

陳玉芳表示，國人消費意願還是維持在平穩狀態，但大環境影響民眾對精品及耐久財的消費力，接下來百貨公司周年慶陸續登場，11月也會普發1萬元現金，對於景氣的挹注均有幫助。

零售業1至9月營業額3兆5393億元，年增率小幅衰退0.9％，如果今年想扳正，統計處表示，第4季營業額要達到1兆3150億元才有可能，年末3個月，平均每月營業額要超過4383億元才能達標。

陳玉芳指出，去年第4季零售業營業額每月在4109億元至4357億元之間，約4200億元上下，10月節日多，加上百貨公司周年慶，均有益於營收成長，不過，汽機車消費的觀望氣氛仍然存在，期待廠商加大行銷力度，早日結束汽機車銷售的負成長。

餐飲業9月營業額835億元，年減0.9％，但1至9月營業額7948億元，為歷年同期新高，年增2.7％。不過，國內10月22日爆發非洲豬瘟疫情，恐影響豬肉的價格、供應，以及消費意願。

陳玉芳表示，政府已有相對應措施，對國內豬肉供應影響有限，重要的是看疫情後續控制狀況，目前未知影響範圍，希望相關措施實施後，對零售及餐飲業的衝擊可以降至最低。經濟部預測10月餐飲業營業額為844億～869億元，年增3％～6％，預估值不包括非洲豬瘟影響。

另外，經濟部對批發業10月營業額預估值為1兆1517億元～1兆1855億元，年增率2.3％～5.3％；零售業10月營業額為4149億～4272億元，年增1％～4％。

消費 經濟部 零售業 餐飲業

