葉俊顯出席APEC會議 分享AI與數位治理經驗

國家發展委員會主委葉俊顯於10月22日至23日率團出席在韓國仁川舉行的亞太經濟合作（APEC）「結構改革部長會議」（SRMM），與各經濟體代表以「打造永續明天」（Building a Sustainable Tomorrow）為主題，探討連結、創新與繁榮三大議題。葉俊顯在會中分享政府推動AI與數位創新政策，展現台灣兼顧創新、包容與韌性的治理實踐，呼應主辦國韓國提出的AI發展與人口變遷挑戰。

葉俊顯指出，AI與數位創新已成為全球發展新引擎，台灣正積極建構AI核心基礎設施與可信任生態系，推動「AI新十大建設」，加速製造、零售、農業及醫療等產業智慧化升級。他表示，AI不僅是技術革新，更是推動包容成長的重要力量，政府正將AI導入長照、醫療及公共服務，協助高齡者延伸勞動參與，並以AI防災與綠色基礎建設強化社會韌性，實現永續發展願景。

葉俊顯也呼應韓國提出的「APEC AI倡議」，肯定此為區域打造AI能力與創新生態的重要里程碑。他表示，APEC各經濟體應加強跨境合作、標準協調與人才培育，共築可信任的數位環境。另在新創發展方面，台灣透過「新創法規調適平台」與「金融監理沙盒」協助業者試行創新服務，並推動AIoT於交通、醫療等跨國合作，深化區域連結。

本次會議最終通過「結構改革部長聯合聲明」，各經濟體一致認為強化AI基礎建設將有助推動數位轉型。葉俊顯強調，台灣將持續透過APEC平台，攜手亞太夥伴實現開放、有活力、具韌性且和平的區域社群。