下班帶傘！北北基等5縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

疑不熟路況…郵務車開進溪底滅頂 郵差急爬車頂逃命

連19紅！AI需求強勁 9月製造業生產指數年增16.9%、全年將創新高

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部23日發布9月工業生產指數115.38、製造業生產指數116.51，雙雙創歷年同月新高。圖為高雄楠梓科技產業園區電子業者產品出貨畫面。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
經濟部23日發布9月工業生產指數115.38、製造業生產指數116.51，雙雙創歷年同月新高。圖為高雄楠梓科技產業園區電子業者產品出貨畫面。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

經濟部23日發布9月工業生產指數115.38、製造業生產指數116.51，雙雙創歷年同月新高，分別年增15.48%及16.9%，皆呈連續第19個月正成長走勢。經濟部預估，在AI需求強勁帶動下，今年全年製造業生產指數將再創新高紀錄，且達兩位數成長。

經濟部統計處副處長陳玉芳表示，9月製造業生產指數仍呈兩位數成長，主因人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等需求續強，加以消費性電子新品備貨動能挹注，帶動資訊電子產業生產穩健提升，惟傳統產業受市場需求疲軟，客戶態度保守而續呈減產，抵銷部分增幅；累計1至9月較上年同期增加 17.57%。

展望未來，經濟部表示，國際經貿活動持續受全球貿易保護措施及地緣政治衝突等不確定性因素干擾，惟人工智慧、高效能運算等新興科技應用需求看好，推升半導體先進製程及高階伺服器等相關供應鏈訂單持續增長，加上年終消費旺季備貨需求挹注，有助支撐我國製造業生產動能穩步成長。

連19紅！AI需求強勁 9月製造業生產指數年增16.9%、全年將創新高

和碩董座童子賢：台灣能源要兼顧產業發展 必須核綠共存

和碩科技董事長童子賢今日受邀在台灣半導體產業協會年會進行專題演講時表示，2024年台灣能源結構數據出爐，太陽能與風力發電...

和碩董座童子賢：台灣能源要兼顧產業發展 必須核綠共存

和碩科技董事長童子賢今日受邀在台灣半導體產業協會年會進行專題演講時表示，2024年台灣能源結構數據出爐，太陽能與風力發電...

TSIA理事長侯永清：美提「晶片五五分」意在滿足當地需求 非只箭指台灣

普發現金何時發放？政院：還沒收到立院法條

攸關普發現金1萬元的韌性特別預算案已經立法院三讀通過，外界關心何時可以領到，對此，行政院發言人李慧芝23日表示，立法院並...

川普對陸再出招！童子賢：美中雙方若持續「互卡」將「沒完沒了」

中美貿易爭端加劇，美國總統川普為報復中國管制稀土出口，揚言祭「關鍵軟體」出口限令，引起科技業警戒。對此，和碩（4938）...

職災和解金三成未達300萬元 勞動部推方案提供法律協助

勞動部23日舉行「115年職災勞工及家屬法律權益協助方案」記者會。勞動部長洪申翰表示，現行對於職災的支持有限，導致職災死...

普發現金何時發放？政院：還沒收到立院法條

攸關普發現金1萬元的韌性特別預算案已經立法院三讀通過，外界關心何時可以領到，對此，行政院發言人李慧芝23日表示，立法院並...

