連19紅！AI需求強勁 9月製造業生產指數年增16.9%、全年將創新高

經濟部23日發布9月工業生產指數115.38、製造業生產指數116.51，雙雙創歷年同月新高，分別年增15.48%及16.9%，皆呈連續第19個月正成長走勢。經濟部預估，在AI需求強勁帶動下，今年全年製造業生產指數將再創新高紀錄，且達兩位數成長。

經濟部統計處副處長陳玉芳表示，9月製造業生產指數仍呈兩位數成長，主因人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等需求續強，加以消費性電子新品備貨動能挹注，帶動資訊電子產業生產穩健提升，惟傳統產業受市場需求疲軟，客戶態度保守而續呈減產，抵銷部分增幅；累計1至9月較上年同期增加 17.57%。

展望未來，經濟部表示，國際經貿活動持續受全球貿易保護措施及地緣政治衝突等不確定性因素干擾，惟人工智慧、高效能運算等新興科技應用需求看好，推升半導體先進製程及高階伺服器等相關供應鏈訂單持續增長，加上年終消費旺季備貨需求挹注，有助支撐我國製造業生產動能穩步成長。