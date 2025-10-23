快訊

TSIA理事長侯永清：美提「晶片五五分」意在滿足當地需求 非只箭指台灣

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台灣半導體產業協會（TSIA）理事長、台積電資深副總經理侯永清。記者黃義書／攝影
台灣半導體產業協會（TSIA）理事長、台積電資深副總經理侯永清。記者黃義書／攝影

針對美國拋出晶片五五分的議題，台灣半導體業協會理事長侯永清今日受訪表示，目前仍未明確定義涉及哪些製程，但從現有資訊來看，美方主要希望滿足美國國內需求，且不僅限台灣，其他國家也需配合。協會將待細節釐清後，再提出具體反應與建議。

對於美國積極打造半導體供應鏈生態體系，侯永清今日也特別TSIA正調查會員公司需求並給協助。他說，台灣廠商前往美國擴展產能的過程中，會面臨土地取得、法規審批及當地人力資源等挑戰。協會除蒐集會員公司需求外，也透過管道向美國合作夥伴與政府反映，以期爭取必要協助。

至於電力供應被視為半導體與人工智慧產業的核心議題。侯永清強調，台灣未來十年的電力需求，應確保總量足夠、綠電供應充裕，以及系統穩定，避免短時斷電影響製造。協會已向政府提出建議，包括確保總電量、支持綠能發展，以及建立每年檢視進度的時間表，以確保供電計畫落實。

侯永清進一步表示，政府規劃的綠能建設若如期完成，可基本滿足產業需求，但關鍵在於執行力。TSIA期望政府能持續監督並提供透明進度，使企業能夠依此安排產業布局。

至於中國稀土管制議題，侯永清強調，目前稀土及其他關鍵材料短期內庫存充足，估計二年內短不會造成影響。但中長期仍需盤點替代來源，以應對供應中斷風險。協會將持續與會員廠商合作，評估可能替代供應鏈，確保產業韌性。

在人才培育的議題，侯永清表示表示，台灣人才短缺情況仍存在，外商進駐可能造成排擠效應，但協會策略是「先吸引優質產業，再擴大人才供給」。協會透過學校與高中開設半導體相關課程，並鼓勵女性加入產業，逐步擴大人才庫。此外，協會正收集會員公司需求，與經濟部及行政院溝通，設法提供系統化支援。

關於先進製程設備，如 EUV（極紫外光）機器將耗用大量電力，引發社會關注，侯永清解釋說，EUV雖然耗電量大，但透過提升製程效率，每代製程可節省 25%至 30% 的整體電力消耗，對社會及全球能源使用實質節能。

在產業布局方面，TSIA也積極推動「做大與做強」策略，包括擴大台灣現有設備與材料產業鏈，並將外部優質資源引入，提升半導體產業完整性與競爭力。理事長強調，透過協會統籌與政府合作，台灣可在全球半導體產業版圖中保持關鍵角色，同時應對能源、原物料與人才挑戰。

半導體 美國 晶片

