連19紅！AI需求續強 9月工業生產指數創同期新高
人工智慧（AI）需求持續強勁，經濟部今天公布9月工業生產指數為115.38，年增15.48%，其中，製造業生產指數116.51，年增16.90%，指數皆創歷年同期新高，為連續19個月正成長。
累計今年前9月工業生產增加16.37%，其中製造業增加17.57%。
根據經濟部統計，資訊電子產業方面，電子零組件業年增24.39%，其中積體電路業受惠高效能運算與人工智慧應用需求持續熱絡，推升12吋晶圓代工持續成長，年增26.53%；電腦電子產品及光學製品業則受惠AI浪潮延續及半導體產業投資動能續強，年增26.28%。
