摩根：美經濟軟著陸外加降息 有利風險性資產

自從聯準會在今(2025)年9月開啟近年來首次的降息後，市場對美國經濟的軟著陸已有預期。在此期間，風險性資產與黃金價格皆明顯上揚，唯有美元指數依舊處於盤整狀態。摩根資產管理表示，美國經濟軟著陸與降息的心理預期，對風險性資產相對有利；儘管美國股市的價位相對偏高，但企業仍有堅實的獲利基礎；而中國大陸的家庭消費雖然進入週期性疲軟，但「反內卷」與即將推出「十五五規劃」，也可替市場增添額外的信心，建議投資人可持續布局風險性資產，並用槓鈴式的策略布局公債與非投資等級債。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，在美股持續創下新高、非農就業人數下滑、以及川普政府不斷出招的背景下，市場對於風險性資產的信心已開始出現雜音。不過，美國的商業固定投資目前仍處於增長狀態，汽車銷售也在平均值之上，初期拖欠貸款餘額自今年起也出現緩步下滑的跡象；而在同一期間，企業對AI的資本支出也在擴張，導入AI應用的企業比重在未來六個月內預期也會持續成長，可見美國經濟整體仍處於擴張狀態。

另外，在政策扶持下，中國大陸民眾對家用電器的消費明顯增長，儘管家庭貸款持續下滑，但存款金額從今年以來卻持續下降，可見中國民眾的消費行為，已從過去幾年的「緊縮」正逐步往「中性」的狀態前進；再加上官方推出「反內卷」的政策，最新的「十五五規劃」也正在醞釀中，在美、中兩大經濟體仍處於景氣擴張的前提下，全球風險性資產仍有布局的機會。

許長泰補充，比較特別的是，儘管全球經濟仍在擴張，但黃金走勢卻是同步看好。過去長期以來，金價走勢與美國10年期抗通膨債券的走勢為正相關，但自2022年後，兩者走勢卻出現明顯脫鉤；造成這種變化的主因，除了各國央行意欲分散儲備貨幣過度集中於美元的風險之外，動盪的地緣政治與美國財政壓力的刺激，也讓投資黃金的需求自2023年起明顯擴張。這種結構性的因素短期內難以改變，因此對現階段仍看好黃金在未來的走勢。

摩根環球市場策略師林雅慧表示，多數投資人認為現在標普500指數目前22.8倍的本益比明顯偏高，但這樣的本益比，是由標普指數前十大企業29.9倍的本益比所帶動導致；其餘公司的本益比目前僅有19.5倍，而根據FactSet與標準普爾的預測，扣除前十大企業的標普500指數，在2026年預估的每股盈餘為9%，高於標普500指數前十大企業的5%；可見儘管科技股的股價偏貴，但整體美股的結構依舊健康；所以除科技股以外，投資人也可聚焦美股其他類別的投資機會。

林雅慧表示，在固定收益部分，儘管美元仍在平盤整理，但美國30年期政府公債與5年期政府公債的利差，自去年起已開始擴大，而美國10年期政府公債的ACM期限溢價自今年來也來到正值以上，代表未來殖利率曲線可望陡峭化；而在非投資等級債部分，由於美國經濟仍在溫和擴張，最新的違約率也在1.4%，明顯低於10年平均的2.6% ，因此建議投資人對固定收益資產可採取槓鈴式的布局策略。

林雅慧補充，儘管全球經濟持續擴張，但目前市場對美國經濟、關稅政策、地緣政治與AI仍有部分質疑，這些因素都有可能觸發風險性資產出現短期修正；建議投資人對風險性資產雖可保持樂觀，但仍須做好多元