川普對陸再出招！童子賢：美中雙方若持續「互卡」將「沒完沒了」

中美貿易爭端加劇，美國總統川普為報復中國管制稀土出口，揚言祭「關鍵軟體」出口限令，引起科技業警戒。對此，和碩（4938）董事長童子賢23日回應，中美雙方幾乎每周、每個月都有新招，但二戰以來全球產業都需要互相依賴，如果現在要用互相卡的態度，就會回歸到國家安全戰略，而目前全世界如果要用互相「卡」的態度，是卡不完的。

台灣半導體產業協會（TSIA）23日召開年會，邀請童子賢以「產業發展與世界局勢」為主題發表專題演講，童子賢會後接受媒體提問。

外電報導，川普政府正考慮限制對中國出口使用到美國軟體的各類產品，從筆記型電腦到飛機引擎。

對此，童子賢回應，中美雙方幾乎每個禮拜、每個月都有新招，我的感慨是二戰之後基本上是一個地球村的世界，全世界沒有一個產業能不透過國際合作可以達成的，幾乎所有產業都要互相依賴。

童子賢以農業舉例，比如要種田，沒有其他國家提供化學肥料、育種或選種，只有田地也種不出農產品。所有的產業，從鋼鐵、化工、數位到農業，都是彼此合作的一個結晶。

童子賢強調，目前全世界如果要用「互相卡」的態度，是卡不完的。中美雙方幾乎每隔一陣子，就會有新招數，那就會變成對方要應付。我第一個印象是稀土，但這恐怕也只有一部分有效，只要另一個國家願意大量開採，大概兩三年就能解決一大部分問題。

童子賢說，所以我們看到川普最近跟澳洲簽礦產協議，就對外放話，我們明年產量就大得不得了，大到好像用不完這樣。

童子賢表示，這就如我一周前預測，如果中國卡稀土，會逼得美國跟澳洲重新大量開採，畢竟這個產業不是技術真的卡住；而過去美國跟中國買稀土是基於商業考量較划算，「但如果現在要用互相卡的態度，就會回歸到國家安全戰略考量。」

童子賢指出，我們期待下個月不要有新的卡的東西，免得台灣老是感覺「卡卡的」。