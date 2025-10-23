職災和解金三成未達300萬元 勞動部推方案提供法律協助

勞動部23日舉行「115年職災勞工及家屬法律權益協助方案」記者會。勞動部長洪申翰表示，現行對於職災的支持有限，導致職災死亡案件和解金額偏低，約有三成未達新台幣300萬元。對此，勞動部推動「職災勞工及家屬法律權益協助方案」，提供職災勞工六項協助。

洪申翰舉例，去年4月一位工人C先生，因為鋼構沒有安全設施，導致C墜落死亡，由於不知事故原因，家屬不知道怎麼跟老闆談，也不知跟哪位包商老闆談；C的太太是外配，跟包商談判也相當困難。另一位M先生因為吊車事故全身癱瘓，後續雇主卻只願意負擔100萬元醫療費補償。

勞動部表示，例如上述案例，職災發生後，勞工不僅身心受創，更面臨經濟困難及如何保障自身權益的壓力，往往在資訊不對等、經濟壓力、法律資源取得困難狀況下，易淪為談判與和解上的弱勢。

為支持職災勞工，勞動部推動「職災勞工及家屬法律權益協助方案」，從職災發生後即提供職災原因初步分析、專業律師諮詢、陪同和解與調解，到訴訟扶助等完整的法律支援，確保職災勞工及家屬能獲得應有的補償與賠償，同時也促使雇主更加重視職場安全衛生。

洪申翰指出，實務上常見職災勞工及其家屬遭遇在職災發生後常面臨三個不對等，資訊不對等、權力不對等、經濟資源不對等。

洪申翰表示，勞雇雙方資訊不對稱、缺乏律師專案性協助，勞工常因欠缺正確資訊而處於弱勢地位，而現行各縣市提供之簡易法律諮詢無法滿足複雜職災案件需求，勞工及其家屬協商能力與權益的保障不足。

洪申翰提及，現有法律扶助資源有資力限制，職災後頓失經濟支柱的家庭將無力支付相關法律協助費用，導致職災死亡案件和解金額偏低，約有3成未達新台幣300萬元，雇主因職災責任過低而不夠重視工安維護，另職災移工也常因語言門檻及不了解法規，無法妥善主張權利。

勞動部為解決前述困境，新協助方案透過在職災發生後，即時提供職災勞工及其家屬職災檢查初步分析表，使其得以了解職災發生經過，縮短資訊取得時程及強化證據可得性。

勞動部表示，透過提供專案律師諮詢、陪同和解及調解服務，使勞工得在職災發生後即獲得專業法律協助以確保權益，避免倉促接受不利之和解或調解協議。另規劃將勞資爭議仲裁程序納入法律扶助範圍，使勞工得透過仲裁程序迅速解決職災爭議。

擴大提供職災勞工訴訟扶助，除現行勞動部與法律扶助基金會合作提供之勞工訴訟扶助專案內容外，進一步放寬針對職災致重傷、死亡勞工及其家屬，得免除資力審查以迅速提供訴訟扶助，並擴大將刑事訴訟程序之必要費用納入扶助範圍、規劃協助職災死亡勞工家屬代墊假扣押程序之提存擔保金。

同時，針對勞動部專案勞工專科律師辦理研習會，以增進辦理扶助案件之服務品質與專業性。

協助方案全程提供職災移工通譯協助，確保移工在所有爭議解決程序中皆能無礙溝通，有效行使法律權利。

勞動部亦積極推動雇主及勞工之法律權益教育宣導，提升雙方對職災後相關權利與義務的了解，並針對律師、調解委員、地方職災專業服務人員（PAS）辦理職災勞工事務相關培訓以提升整體職災後權益維護的專業化服務。