下周降息預期升溫 債券ETF規模重回3兆大關 非投等債、ESG債最受青睞

降息循環啟動，市場預期下周Fed即將再降息，現階段資金卡位債券ETF顯著，統計債券ETF整體規模近期創下今年新高，也重回3兆元大關，來到3.04兆元，今年來流出金額幅度已縮減至160.62億元。不過，單檔表現來看，今年來債券ETF規模仍有逆勢增加，其中群益優選非投等債(00953B)今年來規模逆勢增加221.28億元居冠，包括群益ESG投等債20+(00937B)在內前四名都有百億以上的增加。

整體來看，以非投等債、ESG債最受青睞，而以團隊表現來看，規模增加前十名中，群益投信有六檔上榜，彰顯出群益投信債券ETF團隊研究實力堅強。其中特別是群益00985B公告首次配息預估每股配發金額為0.048元，以公告當天10月20日收盤價10.04元來推算，年化配息率約5.74%，想參與00985B首次領息的投資人，最晚需在11月4日買進。

群益投信債券ETF研究團隊表示，9月降息讓債券ETF買盤持續進駐，整體而言研判景氣仍將保持韌性，進入衰退可能性低，非投等債發行公司體質仍優，利息保障倍數高於長期均值，加上非投等債因具收益優勢與低存續特性，故市場對於這類高息券種的配置偏好延續，表現仍值留意。而ESG概念的BBB級投等債最值留意，兼具債信品質、收益優勢與ESG趨勢，故布局相關ETF有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益等需求。

群益優選非投等債 (00953B)經理人李忠泰指出，展望後市，聯準會於9月中再度重啟降息，並表示此次為「風險管理式的降息」，且上修後續經濟成長率，暗示後續緩步降息機率高，搭配當前企業財報與展望仍佳，有利非投等債基本面穩健，再加上當前非投等債殖利率仍居歷史區間相對高位水準，吸引力佳，進場勝率高，後續表現可期。

群益ESG投等債0-5 (00985B)經理人謝明志表示，聯準會重啟降息循環，不過，未來降息節奏與強度仍難以掌握，等待時間長短有別對於資產表現亦有影響，故在利率環境變化難料下，短天期投等債的優勢在於其存續期間較短，對於利率波動的敏感度相對較低，有助降低投資債券所承擔的利率風險，且也能提供收益，其中聚焦成熟市場的ESG BBB級短天期公司債不僅流動性佳，在收益水準上領先一般投等債，且重視ESG經營的發債企業在營運與長期獲利上相對穩健，可說是取得收益與利率風險的較佳平衡點，相關短天期債ETF是投資人可多加善用的理財工具。