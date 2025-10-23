環境部澄清烏山頭水庫水質安全無虞 實驗室試驗勿錯誤引用

針對近日外界關切烏山頭水庫水質恐受光電板影響乙事，環境部23日特此澄清，烏山頭水庫水質安全無虞，請民眾安心。環境部強調，從水庫源頭到民眾家中水龍頭，水質均符合國家標準，特定實驗室試驗結果不應被錯誤解讀為現實水質狀況。

環境部說明，為確保飲用水安全，本部針對供水系統進行多重嚴格把關。從水庫到水龍頭，經三重把關檢測，首先在水庫段，會對水庫蓄水水質有例行水質監測；其次，在取水作為淨水場水源時，會執行抽驗飲用水水源；最後，符合適合做為原水的水，在淨水場處理過後成為清水，在進入家戶前，也會執行清水水質抽驗。監測或抽驗結果顯示，烏山頭水庫本身的水質監測適合做為公共給水水源使用；至於自來水淨水廠取水口的原水，以及淨水場處理後進入供水系統的清水，均各別符合「飲用水水源水質標準」及「飲用水水質標準」。

針對外界引述國家環境研究院（國環院）的試驗數據，環境部嚴正指出，該試驗有其特定目的與極端條件，與現實環境完全不同，其結果不應被錯誤引用至飲用水安全評估。環境部進一步解釋，國環院將光電板經破壞粉碎之碎屑，浸泡pH約2.88酸性液體條件環境下，浸泡1至3個月，這樣極端的酸性水質，在現實世界的天然水庫中並不會發生，且水庫水質酸鹼度通常不會低於 6。

環境部重申，烏山頭水庫作為飲用水源，其水質受到嚴密監測及檢測，目前一切數據均顯示安全無虞。請民眾切勿輕信錯誤引述的實驗數據，環境部將持續為國人飲用水安全把關。