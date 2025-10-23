經濟部與美汽車重鎮田納西州簽署合作協議 鎖定 AI、伺服器及先進製造

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部龔明鑫美國田納西州州長Bill Lee 20日共同簽署「台灣與田納西州經貿合作備忘錄」，為雙方在AI、伺服器、先進製造等領域，深化雙向貿易、投資及產業合作奠定基礎。

龔明鑫指出，田納西州不僅是美國汽車重鎮，亦是美國發展AI重要區域中心，為台灣產業升級的重要夥伴，未來將以此協議為基礎，與田納西州政府合作，攜手強化企業合作，提升供應鏈的韌性與競爭力。

龔明鑫肯定田州設立駐台辦事處對雙方經貿交流之重要性，田納西州州長Bill Lee指出，該辦事處為田州在全球第13個據點，將為台灣企業提供直接諮詢窗口，並強化雙邊經貿交流。他並讚許台灣人民真誠的精神，與田州價值不謀而合，透過台灣企業到田州設廠，將為當地文化注入更多元風貌。

田納西州以汽車製造、航太國防、化學產業及醫療等產業聞名，其地理位置得天獨厚，吸引了眾多產業頂尖佼佼者布局該州，更是全球物流巨擘聯邦快遞總部所在地，為我商布局美國供應鏈提供有力支持。

貿易署指出，自2022年以來，台灣與田納西州的貿易額從45億9,200萬美元，成長至2024年77億5,700萬美元。隨著此次經貿合作協議的簽署，雙方期待進一步深化產業鏈結，促進更緊密的經貿交流，共創雙贏局面。

