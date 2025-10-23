經濟部與美國田納西州簽署合作協議

經濟部長龔明鑫20日與美國田納西州州長Bill Lee共同簽署「台灣與田納西州經貿合作備忘錄」，雙方將在AI、伺服器、先進製造等領域，深化雙向貿易、投資及產業合作。

龔明鑫指出，田納西州不僅是美國汽車重鎮，也是美國發展AI重要區域中心，是台灣產業升級的重要夥伴，未來將以此協議為基礎，與田納西州政府合作，攜手強化企業合作，提升供應鏈的韌性與競爭力。

田納西州設立駐台辦事處，田納西州州長Bill Lee指出，該辦事處為田州在全球第13個據點，將為台灣企業提供直接諮詢窗口，並強化雙邊經貿交流。他並讚許臺灣人民真誠的精神，與田州價值不謀而合，透過台灣企業到田州設廠，將為當地文化注入更多元風貌。

經濟部表示，田納西州以汽車製造、航太國防、化學產業及醫療等產業聞名，也是全球物流巨擘聯邦快遞總部所在地，為我商布局美國供應鏈提供有力支持。

自2022年以來，統計台灣與田納西州的貿易額從45億9200萬美元，成長至2024年77億5700萬美元。經濟部表示，此次經貿合作協議的簽署，有助雙方進一步深化產業鏈結，促進更緊密的經貿交流，共創雙贏。