普發現金何時發放？政院：還沒收到立院法條

攸關普發現金1萬元的韌性特別預算案已經立法院三讀通過，外界關心何時可以領到，對此，行政院發言人李慧芝23日表示，立法院並未收到立法院的函文，一但收到且經總統公告後，會儘速舉行記者會向各界說明普發現金的流程、相關網站規劃等。

「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」包含普發現金預算2,360億元，據特別條例第9條規定，特別預算公布後1個月內，政府就會執行普發現金發放作業，並在7個月內發放完畢。

依照慣例，法案三讀通過後將由立法院送至總統府，總統要在10天內公告。而法案要求在1個月內實施，財政部長莊翠雲日前表示，17日立法院三讀通過，總統在次週公告，公告當天財政部就會開記者會說明，「11月上旬就可按次序發放」；發放方式部分，將比照先前普發現金6,000元的方式辦理。

李慧芝表示，立法院還沒有送到行政院來，目前還有收到。一但收到且經總統公告後，會儘速舉行記者會向各界說明普發現金的流程、相關網站規劃等。