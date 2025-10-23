快訊

新壽放手北士科 輝達「星艦落地」北市府還有兩道關卡

高市早苗用人大膽？新內閣被評「新手上路」

下個克里米亞？路透：中共「十五五規畫」 台灣憂金門納入其中

普發現金何時發放？政院：還沒收到立院法條

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
攸關普發現金1萬元的韌性特別預算案已經立法院三讀通過，外界關心何時可以領到。圖／聯合報系資料照
攸關普發現金1萬元的韌性特別預算案已經立法院三讀通過，外界關心何時可以領到。圖／聯合報系資料照

攸關普發現金1萬元的韌性特別預算案已經立法院三讀通過，外界關心何時可以領到，對此，行政院發言人李慧芝23日表示，立法院並未收到立法院的函文，一但收到且經總統公告後，會儘速舉行記者會向各界說明普發現金的流程、相關網站規劃等。

「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」包含普發現金預算2,360億元，據特別條例第9條規定，特別預算公布後1個月內，政府就會執行普發現金發放作業，並在7個月內發放完畢。

依照慣例，法案三讀通過後將由立法院送至總統府，總統要在10天內公告。而法案要求在1個月內實施，財政部長莊翠雲日前表示，17日立法院三讀通過，總統在次週公告，公告當天財政部就會開記者會說明，「11月上旬就可按次序發放」；發放方式部分，將比照先前普發現金6,000元的方式辦理。

李慧芝表示，立法院還沒有送到行政院來，目前還有收到。一但收到且經總統公告後，會儘速舉行記者會向各界說明普發現金的流程、相關網站規劃等。

立法院 普發現金 李慧芝

延伸閱讀

立霧溪堰塞湖隨時有潰決風險 行政院：已緊急應變發布細胞簡訊

週刊稱黃國昌養駭客竊個資 內政部：戶政系統近5年未被干擾

普發一萬元何時發？財長莊翠雲：最快11月上旬

被中國點名官兵貸款受阻？莊翠雲：公股銀沒此情形

相關新聞

普發現金何時發放？政院：還沒收到立院法條

攸關普發現金1萬元的韌性特別預算案已經立法院三讀通過，外界關心何時可以領到，對此，行政院發言人李慧芝23日表示，立法院並...

影／黃金近期大漲 楊金龍：民間買氣造成而非各國央行

立法院財政委員會上午邀請中央銀行總裁楊金龍率所屬單位主管暨財金資訊股份有限公司董事長列席業務報告並備質詢。針對近期黃金大...

配合執政黨的轉型正義？楊金龍：新台幣改版絕無政治考量

中央銀行啟動新台幣改版作業，引發朝野關注。國民黨立委賴士葆今（23）日在立法院質疑，央行長期保持獨立性，過去前總裁彭淮南...

美國匯率報告將出爐…台灣若被認定匯率操縱國 楊金龍：會是很大的事件

美國下半年匯率報告即將出爐，今天央行總裁楊金龍在立法院業務報告，接受質詢時表示，在現在台美關稅談判過程中，如果被認定是匯...

三大負面因素消除 台經院9月製造業營業測驗點連三升

台經院今天發布9月景氣動向調查，9月因出口表現依舊亮眼，加上台幣未持續升值、8月宣布關稅，加上大陸也調整產能，三大負面因...

【重磅快評】台灣應緊跟稀土供應鏈的世界腳步

稀土指元素週期表第三族之鈧、釔、鑭系共十七項金屬化學元素，是質地偏軟的銀白色金屬，化學性質相近，在地殼中蘊藏量並不低，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。