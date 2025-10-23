五百元紙鈔梅花鹿肯定會改版 央行總裁曝關鍵原因

暌違24年，中央銀行將啟動新台幣鈔券改版計畫。至於受到關注的話題，賴清德總統希望讓「世界棒球十二強賽冠軍登上五百元紙鈔」，楊金龍今早在立法院表示，五百元鈔券一定會改版，五百元正面維持棒球主題可行，背面梅花鹿因繁殖太快，已從過去的保育動物，變成危害到環境生態，因而考量更換主題。

央行總裁楊金龍今早在立法院表示，粗估此次改版合計成本約50億元新台幣，相當於每年約7~10億元，此次改版，5種鈔券都會更改；至於改版的社會成本（如販賣機等更改）約為16億元新台幣。

對於立委質詢，新台幣改版是否有政治因素？ 楊金龍否認。他表示，鈔券改版週期參考國際慣例，常見11至21年不等。央行是依詢國際慣例。

央行發行局局長鄧延達表示，央行將成立新台幣鈔券主題諮詢委員會，邀集各界專家及公民代表參與新版鈔券主題討論，藉由公民參與機制凝聚社會共識。 諮詢委員會成立後提出十餘個主題，由公民透過網路調查或書面問卷票選，委員會提出最後建議。央行目前無既定主題，待委員會成立後啟動討論。