快訊

新壽放手北士科 輝達「星艦落地」北市府還有兩道關卡

高市早苗用人大膽？新內閣被評「新手上路」

下個克里米亞？路透：中共「十五五規畫」 台灣憂金門納入其中

五百元紙鈔梅花鹿肯定會改版 央行總裁曝關鍵原因

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
央行總裁楊金龍今早在立法院表示，粗估此次改版合計成本約50億元新台幣，相當於每年約7~10億元，此次改版，5種鈔券都會更改。記者杜建重／攝影
央行總裁楊金龍今早在立法院表示，粗估此次改版合計成本約50億元新台幣，相當於每年約7~10億元，此次改版，5種鈔券都會更改。記者杜建重／攝影

暌違24年，中央銀行將啟動新台幣鈔券改版計畫。至於受到關注的話題，賴清德總統希望讓「世界棒球十二強賽冠軍登上五百元紙鈔」，楊金龍今早在立法院表示，五百元鈔券一定會改版，五百元正面維持棒球主題可行，背面梅花鹿因繁殖太快，已從過去的保育動物，變成危害到環境生態，因而考量更換主題。

央行總裁楊金龍今早在立法院表示，粗估此次改版合計成本約50億元新台幣，相當於每年約7~10億元，此次改版，5種鈔券都會更改；至於改版的社會成本（如販賣機等更改）約為16億元新台幣。

對於立委質詢，新台幣改版是否有政治因素？ 楊金龍否認。他表示，鈔券改版週期參考國際慣例，常見11至21年不等。央行是依詢國際慣例。

央行發行局局長鄧延達表示，央行將成立新台幣鈔券主題諮詢委員會，邀集各界專家及公民代表參與新版鈔券主題討論，藉由公民參與機制凝聚社會共識。 諮詢委員會成立後提出十餘個主題，由公民透過網路調查或書面問卷票選，委員會提出最後建議。央行目前無既定主題，待委員會成立後啟動討論。

新台幣 央行 楊金龍

延伸閱讀

史瓦帝尼環境部長：台灣是重要夥伴 堅定為台發聲

央行上半年淨買匯132億美元

主題確定後兩年半推出 新台幣鈔券改版 啟動

防範結核病 新北動保處檢測五股養鹿場檢驗全合格

相關新聞

影／黃金近期大漲 楊金龍：民間買氣造成而非各國央行

立法院財政委員會上午邀請中央銀行總裁楊金龍率所屬單位主管暨財金資訊股份有限公司董事長列席業務報告並備質詢。針對近期黃金大...

配合執政黨的轉型正義？楊金龍：新台幣改版絕無政治考量

中央銀行啟動新台幣改版作業，引發朝野關注。國民黨立委賴士葆今（23）日在立法院質疑，央行長期保持獨立性，過去前總裁彭淮南...

美國匯率報告將出爐…台灣若被認定匯率操縱國 楊金龍：會是很大的事件

美國下半年匯率報告即將出爐，今天央行總裁楊金龍在立法院業務報告，接受質詢時表示，在現在台美關稅談判過程中，如果被認定是匯...

三大負面因素消除 台經院9月製造業營業測驗點連三升

台經院今天發布9月景氣動向調查，9月因出口表現依舊亮眼，加上台幣未持續升值、8月宣布關稅，加上大陸也調整產能，三大負面因...

【重磅快評】台灣應緊跟稀土供應鏈的世界腳步

稀土指元素週期表第三族之鈧、釔、鑭系共十七項金屬化學元素，是質地偏軟的銀白色金屬，化學性質相近，在地殼中蘊藏量並不低，但...

楊金龍：央行第4季將調整GDP估值 今年對美出超將達1,200億美元

央行總裁楊金龍今早在立法院表示，今年9月和10月出口和投資都優於預期，不僅只是先前預期的川普關稅下的「拉貨」效應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。