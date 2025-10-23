談資安韌性 蕭美琴：AI、供應鏈安全與國安息息相關

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

副總統蕭美琴22日出席「HITCON CISO Summit 2025 資安長高峰會」開幕式。她提到，今年HITCON的主題是「資安韌性Cyber Resilience」，說起來簡單但背後意義卻十分深遠。無論是AI、供應鏈安全或關鍵基礎設施保護，這些議題都與國家安全、經濟發展息息相關。

包括國安會諮委李育杰、數發部長林宜敬、中研院士李德財、台灣駭客協會理事長翁浩正等，皆出席活動。

蕭美琴致詞時表示，很榮幸再次參與HITCON系列活動，看到許多國內外資安、企業及專業夥伴齊聚台北共同探討資安韌性，感受到台灣在全球資安領域的活力與責任。

蕭美琴指出，今年HITCON的主題是「資安韌性Cyber Resilience」，說起來簡單但背後意義卻十分深遠。不只是技術的問題，更是一種「面對挑戰、快速恢復、持續學習精進」的精神。真正的韌性不是永遠不會出錯，而是在跌倒後能很快站起來，相信這也是台灣在各領域持續展現的韌性與勇氣。

蕭美琴說，HITCON CISO Summit已成為亞太地區最具代表性的資安盛會之一。無論是AI、供應鏈安全或關鍵基礎設施保護，這些議題都與國家安全、經濟發展息息相關。

她認為，透過這樣的對話與交流，政府與產業、國內與國際能更緊密合作，建立更完整的防護網，因為守護資訊安全，就是守護台灣的正常經濟以及社會發展。

她引用賴清德總統曾說，資安是推動國家五大信賴產業的核心基礎。台灣身處全球高科技產業鏈的關鍵位置，面臨的資安挑戰也特別嚴峻。她也說，最近看到的一本書用「數位國土」形容國家需要捍衛的資安環境，因為資安和人民的生活，包含食衣住行育樂、國家安全、經濟發展都密不可分。

蕭美琴提到，面對混合戰、網路攻擊等多元威脅，不能單打獨鬥。政府今年推動第七期「國家資通安全發展方案」，目標是打造韌性、安全、可信賴的智慧國家，透過國際合作、情報分享與技術協作，建立完善的法規與產業生態，讓台灣能與世界共同面對數位時代的新挑戰。

蕭美琴強調，資安不只是政府的工作也是全民的責任，更是「全社會防衛韌性」中一項重要支柱。政府近年推動「全民資安、聯防協作」，以「建構信賴安全的數位社會」為願景，帶動資安產業成長、促進國際合作，讓台灣的資安人才與創新能量獲得國際夥伴的高度肯定。

她表示，社會上百工百業對資安人才的需求越來越大，此一技術門檻也越來越高。在場各位都是最專業的資安先進，但也應該都感受到資安的門檻、風險與挑戰每天都在變化的極大壓力。因此，像今日的聚會尤其重要，專家們可以彼此分享經驗與問題，並在技術上進一步交流。

蕭美琴指出，未來會持續深化與全球夥伴的連結，讓台灣不僅是科技強國，同時也是資安堅韌之島，相信我國資安做得越好，各國願意與台灣合作的機會也會越多，「資安是一切信任的開始」。

資安 蕭美琴 國安會

