市場預期 Fed 將加快降息 有利美國投資等級債券

美國就業數據轉弱，市場對美國聯準會（Fed）加快降息的預期升高。聯邦投信分析，目前美國投資等級債殖利率約4.7%，高於過去五年平均，加上企業基本面改善與升評展望，為投資人提供極具吸引力的投資機會。

聯邦投信表示，統計過去三次降息周期，投資人若在降息當月底開始投資美國投資等級債，投資六個月最高報酬率達5.8%，投資一年最高報酬率達8%，投資兩年最高報酬率更達20%，展現美國投資等級債在貨幣政策轉折時發揮的投資優勢。

從基本面來看，聯邦投信分析，美國投資等級債在過去幾季的財務槓桿率維持穩定，顯示整體財務結構穩健。另一方面，自2022年Fed啟動升息循環以來，用以衡量企業支付未償債務利息能力之利息覆蓋率雖曾下滑，但目前已見回穩，與去年同期相較，呈現更穩定態勢。

聯邦投信指出，雖然部分企業增加資本支出以擴大業務發展，使得今年美國投資等級債升評力道可能較去年放緩，但研究機構對投資等級企業的評等展望仍維持樂觀看法。

聯邦美國優選投資等級債券基金主要投資美國投資等級債券，精選美國優質公司的發債標的，投資策略上，以信評A以上之高品質債券為主要配置；產業選擇上，著重健康護理、通訊、科技等產業，提供投資人收益與防禦之雙重投資機會。