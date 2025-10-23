三大負面因素消除 台經院9月製造業營業測驗點連三升

台經院今天發布9月景氣動向調查，9月因出口表現依舊亮眼，加上台幣未持續升值、8月宣布關稅，加上大陸也調整產能，三大負面因素消除，廠商對未來悲觀看法下降，9月製造業營業氣候測驗點持續上揚，連續三個月走升。但近期美中貿易緊張局勢再度升溫，若未緩和，全球經濟緊張局勢將持續惡化。

台經院指出，在消費性電子新品拉貨需求增溫與AI商機持續帶動下，9月電子及資通產品出口與外銷表現依舊亮眼，製造業廠商對當月及未來半年的悲觀看法較上月調查相比明顯減少。然而，美中關係時而緩和、時而緊張，貿易戰局勢仍不明朗，加上台美關稅談判尚未取得具體進展，使製造業廠商對景氣展望仍偏保守。9月製造業營業氣候測驗點為91.65點，較8月上升2.52點，連續三個月上揚。

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，廠商看法回溫，是因為原本各項不利因素在第二季以後就逐漸淡化，包括新台幣沒有再升值、美國對等關稅8月也宣布了，另外中國大陸產能也做調整，各種負面因素消除，廠商看法是壞消息不見了，川普8月之後也沒有再出新招，因此悲觀看法下降。

他說，台灣主要出口是資通訊及電子，232條款才是關鍵，對等關稅對台灣影響不像對日、韓那麼大，因此政府才會要求關稅要與232條款一起談。

相較製造業表現佳，台經院調查顯示，服務業雖受惠於台股強勢帶動金融相關產業看好當月景氣，但受民俗月影響下，汽車、家飾與家電等耐久性商品需求明顯下滑，加上暑假旺季已過、旅遊熱潮較先前降溫，使得零售業與餐飲業大多看壞當月景氣表現。9月服務業營業氣候測驗點為85.23點，較8月的88.11點減少2.88點，由上揚轉為下滑。

孫明德分析，內需的確有點弱，因此行政院長九月宣布要開始打開「水龍頭」，透過央行及公股行庫讓資金寬裕，這個方向是對的，因此目前美國也要降息，日本首相也宣布要財政擴張，預期從第四季到明年，各國政府應該會都走財政擴張、資金寬鬆路線，明年接下來能否游刃有餘，要且戰且走，台經院下個月會提出明年展望預測。

至於營造業受惠先前工料上漲與缺工延誤的建案近期陸續交屋，銷售回升，加上公共建設執行順利，經費達成率創近年新高，景氣明顯回溫。明年公共建設預算較今年明顯增加，國內外高科技廠持續建廠投資，預期將持續挹注動能，營造業景氣可望續揚。不動產受央行信用管制、房貸緊縮影響，使得房市仍呈量縮價盤整態勢，9月營業業氣候測驗點97.35點，較8月微升0.80點。

台經院示警，近期美中貿易緊張局勢再度升溫，中國宣布擴大稀土與技術出口管制、調查美企併購案，並對美國船舶加徵港口費；美國則自11月起對中國加徵100%關稅，並實施關鍵軟體出口管制，顯示雙方經貿對抗進一步升級。若未來缺乏緩和契機，全球經濟緊張局勢恐將持續惡化。