重建找華南，一點也不難！ 華南金資產打造「都更危老華南隊」 一條龍服務助攻老屋新生
數十年的老房子，承載著一家人成長回憶，卻也隨著歲月流逝，面臨漏水、管線老舊、隔音差、沒有電梯等居住痛點，更潛藏耐震與消防安全的風險。為了讓民眾安心居住、提升生活品質與不動產價值，「危老重建」與「都市更新」已成為當前社會面臨的重要課題。
華南金資產五大亮點
1.品牌與永續經營
華南金資產擁有華南金融集團豐沛資源，並以品牌實力與永續經營為底蘊，讓地主放心將資產交付專業團隊，全案由華南金資產主導或輔導，依合作需求量身調整。
2.真正一條龍服務
華南金資產從整合洽談、規劃設計、發包興建、售後服務與金融支持，提供「合建」、「委建」、「全案管理」等多元模式，更提供「部分合建+部分委建」的彈性組合，讓地主依自身需求自由選擇，提升合作靈活度。
3.全方位專業團隊
華南金資產擁有地政、法律、建築、土木等全方位不動產專業團隊，可擔任都更實施者或危老起造人，提供資金及專業協助地主整合改建，並在法令諮詢、財稅務規劃、資產評估等方面提供專業顧問服務，確保重建過程安全順利。
4.榮獲全國性獎項
華南金資產的首宗住宅危老重建案「華穗」榮獲「2025都市更新暨危老重建團隊獎」危老重建類獎。
另「華南頂埔科技大樓」為本國第一個經濟部編定工業區的都更首例，更榮獲新北市政府頒發為工業區都市更新示範基地，展現華南金資產在業界的領先地位。
5.透明公開的資訊
華南金資產在官網建置「都更危老戰情室」網頁，將重建案進度透明化，讓地主與住戶清楚掌握各階段狀況，提升信任感與安心度。
實績案例展現實力
華南金資產已成功推動多筆都更危老重建案實績，包括新北市土城區沛陂段兩件、台北市萬華區華江段、新北市新店區中央段、新北市三重區二重段、台北市文山區興隆段、新北市新莊區福營段等，皆展現穩健進展，並獲得地主與住戶的高度肯定。
華南隊，您安心的選擇
「老屋重建，華南隊幫您實現！」華南金資產結合金融專業、建築與工程經驗，以最貼近住戶需求的方式推動危老與都更，協助地主完成老屋更新，重建不只是價值提升，更是安全與生活品質的保證。
未來，華南金資產將持續深耕危老都更市場，攜手民眾共同打造更安全、更美好的居住環境。
更多資訊請上華南金資產「都市更新與危老專區」官網：https://www.hnamc.com.tw/urban-renewal
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言