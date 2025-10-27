重建找華南，一點也不難！ 華南金資產打造「都更危老華南隊」 一條龍服務助攻老屋新生

2025年智慧都市再生論壇大合影。 圖／華南金資產提供

數十年的老房子，承載著一家人成長回憶，卻也隨著歲月流逝，面臨漏水、管線老舊、隔音差、沒有電梯等居住痛點，更潛藏耐震與消防安全的風險。為了讓民眾安心居住、提升生活品質與不動產價值，「危老重建」與「都市更新」已成為當前社會面臨的重要課題。

華南金資產五大亮點

1.品牌與永續經營

華南金資產擁有華南金融集團豐沛資源，並以品牌實力與永續經營為底蘊，讓地主放心將資產交付專業團隊，全案由華南金資產主導或輔導，依合作需求量身調整。

2.真正一條龍服務

華南金資產從整合洽談、規劃設計、發包興建、售後服務與金融支持，提供「合建」、「委建」、「全案管理」等多元模式，更提供「部分合建+部分委建」的彈性組合，讓地主依自身需求自由選擇，提升合作靈活度。

3.全方位專業團隊

華南金資產擁有地政、法律、建築、土木等全方位不動產專業團隊，可擔任都更實施者或危老起造人，提供資金及專業協助地主整合改建，並在法令諮詢、財稅務規劃、資產評估等方面提供專業顧問服務，確保重建過程安全順利。

4.榮獲全國性獎項

華南金資產的首宗住宅危老重建案「華穗」榮獲「2025都市更新暨危老重建團隊獎」危老重建類獎。

另「華南頂埔科技大樓」為本國第一個經濟部編定工業區的都更首例，更榮獲新北市政府頒發為工業區都市更新示範基地，展現華南金資產在業界的領先地位。

5.透明公開的資訊

華南金資產在官網建置「都更危老戰情室」網頁，將重建案進度透明化，讓地主與住戶清楚掌握各階段狀況，提升信任感與安心度。

實績案例展現實力

華南金資產已成功推動多筆都更危老重建案實績，包括新北市土城區沛陂段兩件、台北市萬華區華江段、新北市新店區中央段、新北市三重區二重段、台北市文山區興隆段、新北市新莊區福營段等，皆展現穩健進展，並獲得地主與住戶的高度肯定。

華南隊，您安心的選擇

「老屋重建，華南隊幫您實現！」華南金資產結合金融專業、建築與工程經驗，以最貼近住戶需求的方式推動危老與都更，協助地主完成老屋更新，重建不只是價值提升，更是安全與生活品質的保證。

未來，華南金資產將持續深耕危老都更市場，攜手民眾共同打造更安全、更美好的居住環境。

更多資訊請上華南金資產「都市更新與危老專區」官網：https://www.hnamc.com.tw/urban-renewal