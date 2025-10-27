開戶送桌曆、交易抽iPhone17！ 華南期貨年終「黃金夜總會」盛大開跑

撰文／ 張念慈

華南期貨推出「預約開戶送桌曆」活動。此次桌曆主題為「2026全力出擊」，呈現充滿鬥志的應援精神。 圖／華南期貨 提供
華南期貨推出「預約開戶送桌曆」活動。此次桌曆主題為「2026全力出擊」，呈現充滿鬥志的應援精神。 圖／華南期貨 提供

歲末壓軸盛會熱烈開跑！華南期貨於2025年底推出年度重磅活動「歲末召集令之黃金夜總會」，集結「開戶好禮」、「交易滿額獎」與「夜盤加碼」三大亮點，最高可抽iPhone17 Pro Max與黃金。活動期間自即日起至12月31日止，不論新舊戶皆可參加，一路應援投資人「贏戰到2026」。

黃金夜總會 年終壓軸最強檔

華南期貨今年年終活動以「黃金夜總會」為主題，全面滿足各層級投資人需求。新動戶完成首次交易，即有機會獲得最高2,200元禮券；舊戶只要累積交易國內外期權商品達指定口數，也能領取1萬元禮券、3萬元禮券、iPhone17 Pro Max等。

活動更推出夜盤專屬加碼，只要於夜間交易時段累積國內期權商品達8,000口(含)以上，即可再獲得「黃金1公克」黃金存摺獎勵。多重好禮堆疊，讓投資人越交易越有感，打造歲末最華麗的投資慶典。

開戶送「2026全力出擊」限量桌曆

為迎接2026年投資新氣象，華南期貨同步推出限量「開戶送桌曆」活動。此次桌曆主題為「2026全力出擊」，由專業攝製團隊以棒球經典賽的熱血氛圍為靈感，於盛夏戶外實景拍攝，呈現充滿鬥志的應援精神。

桌曆除收錄國際假期與期貨結算日提醒，更附上可掃描的QRcode應援舞影片，兼具實用與收藏價值。凡於11月7日至11月9日金博會期間至華南期貨展區預約並完成開戶，即有機會搶先獲得限量桌曆。

華南期貨表示，桌曆不僅象徵「全力出擊」的投資精神，期盼投資人以滿滿鬥志迎接2026年的市場挑戰。

「華南e指贏」APP升級　智慧單×顧問策略雙重進化

除了實體活動熱度不減，華南期貨的數位服務也同步升級。「華南e指贏」APP整合智慧單、閃電下單與帳務功能，並結合顧問策略，讓投資人可依市場趨勢靈活設定交易指令，也能參考專業建議進行操作，真正實現「一機在手、掌握先機」的行動交易體驗。

即日起，只要完成華南期貨LINE官方帳號綁定，還可享顧問APP策略商品「買一送一」限定優惠(購買任一APP策略方案，加送一個月使用期)，結合「黃金夜總會」豪禮加碼，從新手到高手級投資人都能找到專屬福利。

華南期貨強調，年底是投資布局的重要時機，公司將以最全面的服務與回饋方案，協助客戶在市場波動中精準出擊。從「開戶送桌曆」到「e指贏智慧升級」，再到「黃金夜總會」豪禮加碼，打造投資人專屬的年終嘉年華。想掌握更多活動詳情與領獎資格，可前往華南期貨查詢https://events.entrust.com.tw/news/1498

