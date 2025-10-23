製造業景氣連三升 台經院：AI 與電子備貨帶動景氣回溫

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

台灣經濟研究院23日公布9月景氣動向調查，製造業營業氣候測驗點續升至91.65點，較8月修正後的89.13點上揚2.52點，已連續第三個月走揚。台經院指出，受惠AI、高效能運算與消費性電子新品備貨需求帶動，製造業景氣持續回升。

台經院分析，外貿表現持穩，AI與新興科技應用需求強勁，加上電子新品備貨旺季效應，9月資通與視聽產品、電子零組件出口年增率維持高檔，抵銷傳產外銷疲弱的影響。進口方面，在AI產業鏈國際分工與出口需求帶動下，電子零組件及資通產品進口年增率維持高位，機械進口也呈現增長，反映資本設備購置需求暢旺。

觀察產業別，化學工業仍受需求疲軟壓抑，但部分業者恢復生產、出貨量增加，使景氣略獲支撐；金屬製品業則受惠AI設備、電動車與新能源產業需求穩定。

電子機械業方面，雖受美國關稅政策影響，下游客戶提前拉貨，使部分二線晶圓代工廠稼動率下降，但AI需求強勁推升伺服器出貨，台積電（2330）2奈米製程量產順利，晶圓代工景氣仍維持高檔。DRAM業者受惠主要供應商控制產能、價格上漲，營運續揚；封測業也因AI需求推升，高階封裝與測試產能利用率穩步提升，記憶體市場回溫進一步帶動稼動率上升。整體而言，廠商對未來半年景氣展望轉趨樂觀。

不過，台經院指出，美國對台實施「N+20%」對等關稅，高於日韓及歐盟等競爭對手，再加上美中關稅戰與稀土管制升溫，恐不利全球景氣展望，也使製造業設備投資意願轉趨保守。同時，中國業者以低價策略搶占東協與歐洲市場，對我國機械設備業者造成壓力，部分廠商對後勢仍持審慎態度。

台經院表示，美中關係時而緊張、時而緩和，貿易戰局勢未明，加上台美關稅談判尚未取得進展，使製造業對未來半年景氣仍偏保守。

