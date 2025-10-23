影／黃金近期大漲 楊金龍：民間買氣造成而非各國央行
立法院財政委員會上午邀請中央銀行總裁楊金龍率所屬單位主管暨財金資訊股份有限公司董事長列席業務報告並備質詢。針對近期黃金大漲的原因，楊金龍給了答案，楊金龍說，黃金漲是民間買氣造成而非各國央行在搶購。
立委賴士葆在質詢時表示，川普上任後的做法，是盡量不要現金，所以造成黃金一直漲、比特幣一直漲。賴士葆問楊金龍，最近我們的黃金有增加嗎？央行最近有沒有多買一點？今年開始有沒有增加？楊金龍表示「我們沒有」，賴士葆訝異的說「我還以為很多咧」。
楊金龍說基本上主要的（各國）中央銀行都沒有買黃金，去買黃金的是俄羅斯、印度和中國大陸，還有哈薩克，但哈薩克買的只有一點，而印度的中央銀行也有買，但主要還是民間的力量，不是中央銀行，最近黃金上漲的力量是來自民間的買氣，而不是中央銀行在買。
