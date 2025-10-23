【重磅快評】台灣應緊跟稀土供應鏈的世界腳步

稀土指元素週期表第三族之鈧、釔、鑭系共十七項金屬化學元素，是質地偏軟的銀白色金屬，化學性質相近，在地殼中蘊藏量並不低，但不是單獨且獨立形成礦脈，而是與不同元素共生於礦脈中，且稀土的比例甚至低於1個百分點，以致開採、精煉都相當不易，必須先萃取出液態礦液後再精煉，整個過程汙染情況非常嚴重，以致很少有國家願意付巨額成本開採與精鍊稀土。

拿稀土高度下注，因為稀土幾乎是電動車、磁鐵、發電機、半導體、光電伺服器及晶圓的核心技術；中國管制稀土原料並溯及半成品及相關技術出口，等於掐死他國軍工、高科技、半導體等產業命脈，擺明劍指美國，因為美國也有可觀的稀土蘊藏，其精鍊技術也是一霸，不同的是美國不願意付出鉅額環境成本。

但是，稀土是軍工、高精密工業及高階半導體的核心元素，開採、精煉都高比例在大陸內蒙、江西一帶，幾乎可以用『壟斷』來形容。已登場的中美貿易大戰，中國嚴格管制稀土元素出口，徹底掐住美國高精密軍工產業的脖子，迫使美國對中國祭出百分之百的高關稅稅率。這場關稅大戰十一月初將正式開火。

中國幾乎佔有地球上過半的稀土蘊藏，尤其內蒙的白雲鄂博礦區更是全球最大：因為開採及精鍊的汙染代價超大，只有不在意環境成本的低開發國家願意投資稀土產業，尤其是煉製部分；以美國幅員之大，也只在加州有一所礦場經營稀土產業，寧願付高價買煉製後的稀土半成品，甚至只是煉製技術。

毫無疑問，中國經過四十年的努力，靠著低勞動成本、低環境成本打造出世界稀土超強地位，但如此中國仍嫌不足，要把稀土位階再行提高，必須是戰略物資，因而新增（0.1％條款），出口物資若含有0.1％源自中國的稀土，就必須接受嚴格的審批，徹底阻絕其他國家藉中國稀土發展軍工產業。

台灣的稀土需求相較全球可以說只是微量，不必靠最上游的原料，靠用過的材料回收就能應付台灣市場，問題是台灣必須跟進稀土供應鏈的技術腳步，才能不被淘汰。