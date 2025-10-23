配合執政黨的轉型正義？楊金龍：新台幣改版絕無政治考量

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
央行總裁楊金龍指出，新台幣改版非政治考量，是科技太快、該未雨綢繆。圖／本報資料照片
中央銀行啟動新台幣改版作業，引發朝野關注。國民黨立委賴士葆今（23）日在立法院質疑，央行長期保持獨立性，過去前總裁彭淮南曾擋下改版，如今現任總裁楊金龍卻推動改版，懷疑背後有政治考量，是「配合執政黨的轉型正義」。

對此，楊金龍嚴正回應，「改版絕對沒有政治考量」，主要是因新台幣自2001年起沿用至今已24年，「就算偽鈔少，也要改版，因為真的太久了」，並強調改版是為因應科技進步、防偽技術更新與印製安全需求，「與政治無關，在國會殿堂不會打誑語。」

楊金龍進一步說明，兩千元與一千元的防偽技術都屬早期版本，「現在台灣科技進步這麼快，應該未雨綢繆」。央行將設立諮詢委員會負責設計方向，並開放全民參與，包括網路問卷與書面建議等方式；委員會可提出十多個主題，再讓民眾票選出新設計。整體流程若確認，約需兩年半才能完成。

至於新鈔設計是否會更動人物或圖樣，楊金龍表示「500元一定會改」，因為過去梅花鹿屬保育動物，如今數量太多、生態意象已不同，具體圖案將由委員會討論決定。

面對立委認為他「為連任鋪路」，楊金龍表示，「我沒辦法想像。」強調目前只是推動改版的準備階段，希望委員支持。

楊金龍 新台幣

相關新聞

美國匯率報告將出爐…台灣若被認定匯率操縱國 楊金龍：會是很大的事件

美國下半年匯率報告即將出爐，今天央行總裁楊金龍在立法院業務報告，接受質詢時表示，在現在台美關稅談判過程中，如果被認定是匯...

新台幣將改版 主題將邀公民參與

暌違廿四年，中央銀行將啟動新台幣鈔券改版計畫。央行指出，這次改版主要目的是強化防偽與安全設計，採用更環保的材質與製程；將...

國安基金規模擬增至兆元 阮清華：盼向公股銀借款提高為7,000億

法定規模為5,000億的國安基金，立委郭國文提案修法擬倍增擴大規模至1兆元，財長莊翠雲也表態「基本上持正面態度」。

龔明鑫：台美談判 關稅有機會下降且不疊加

賴清德總統日前表示，台美對等關稅談判近期將有好進展。經濟部長龔明鑫昨天進一步指出，台美雙方大致完成磋商，就等總結會議，且...

【重磅快評】台灣應緊跟稀土供應鏈的世界腳步

稀土指元素週期表第三族之鈧、釔、鑭系共十七項金屬化學元素，是質地偏軟的銀白色金屬，化學性質相近，在地殼中蘊藏量並不低，但...

影／黃金近期大漲 楊金龍：民間買氣造成而非各國央行

立法院財政委員會上午邀請中央銀行總裁楊金龍率所屬單位主管暨財金資訊股份有限公司董事長列席業務報告並備質詢。針對近期黃金大...

