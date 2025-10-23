配合執政黨的轉型正義？楊金龍：新台幣改版絕無政治考量

中央銀行啟動新台幣改版作業，引發朝野關注。國民黨立委賴士葆今（23）日在立法院質疑，央行長期保持獨立性，過去前總裁彭淮南曾擋下改版，如今現任總裁楊金龍卻推動改版，懷疑背後有政治考量，是「配合執政黨的轉型正義」。

對此，楊金龍嚴正回應，「改版絕對沒有政治考量」，主要是因新台幣自2001年起沿用至今已24年，「就算偽鈔少，也要改版，因為真的太久了」，並強調改版是為因應科技進步、防偽技術更新與印製安全需求，「與政治無關，在國會殿堂不會打誑語。」

楊金龍進一步說明，兩千元與一千元的防偽技術都屬早期版本，「現在台灣科技進步這麼快，應該未雨綢繆」。央行將設立諮詢委員會負責設計方向，並開放全民參與，包括網路問卷與書面建議等方式；委員會可提出十多個主題，再讓民眾票選出新設計。整體流程若確認，約需兩年半才能完成。

至於新鈔設計是否會更動人物或圖樣，楊金龍表示「500元一定會改」，因為過去梅花鹿屬保育動物，如今數量太多、生態意象已不同，具體圖案將由委員會討論決定。

面對立委認為他「為連任鋪路」，楊金龍表示，「我沒辦法想像。」強調目前只是推動改版的準備階段，希望委員支持。