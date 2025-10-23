楊金龍：台灣第4季升息機率不高 Fed 降息不必然導致台幣升值

央行總裁楊金龍今表示，我國2025年經濟成長預估全年約4.55%，9月通膨約1.25%，1-9月通膨約1.77%。

央行利率政策維持穩定，第4季升息機率不高；央行將持續關注美國關稅不確定性及各國匯率政策走向。

楊金龍表示，市場普遍預期Fed將於10月與12月降息。

對「Fed降息將導致台幣升值」的看法，這難以定論；例如上次Fed降息後美元反而走強，盡量避免以偏概全的猜測，以免誤導投資人。

總裁楊金龍今早在立法院回覆立委林思銘和賴士葆質詢時作上述表示。