楊金龍：央行第4季將調整GDP估值 今年對美出超將達1,200億美元

央行總裁楊金龍今早在立法院表示，今年9月和10月出口和投資都優於預期，不僅只是先前預期的川普關稅下的「拉貨」效應。

央行第4季理監事會，會調整全年的經濟成長率估值。至於明年的GDP，目前很多研究機構都將台灣明年的GDP預測在2.5~3%。

此外，楊金龍今天在立法院回覆立委吳秉叡質詢時表示，今年對美出超金額恐將達1200億美元。平衡中美貿易的措施包括：增加對美採購以及赴美設廠等。

央行今年原預估下半年的GDP為2.51%，全年GDP為4.55%；第4季理監事會，央行將重新調整估值。有機會上修。