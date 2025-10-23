美國匯率報告將出爐…台灣若被認定匯率操縱國 楊金龍：會是很大的事件

美國下半年匯率報告即將出爐，今天央行總裁楊金龍在立法院業務報告，接受質詢時表示，在現在台美關稅談判過程中，如果被認定是匯率操縱國，「會是很大的事件，所以央行會非常注意。」

美國半年度匯率報告一般會在十月出爐，楊金龍指出，美國匯率報告一般有三項指標，第一是與美貿易順差超過150億美元、經常帳順差占GDP超過3%、一年內有超過8個月出現淨買匯且金額占GDP超過2%；符合其中2項就會被納入觀察名單。

上次報告中，有9個被列入觀察名單的經濟體，分別為台灣、中國、日本、韓國、新加坡、越南、德國、愛爾蘭及瑞士，除了愛爾蘭與瑞士是新增的以外，其餘7國在去年的報告就已列入觀察之列，而台灣自2016年首度被納入觀察名單以來，一直未被除名。

楊金龍表示，央行目前在前兩項都有觸碰，所以如果第三項碰到紅線，就會變成大事件，因此央行除了很注意外，還有兩個目標要注意，第一是要維持匯率，讓進出口商報價穩定，營運順暢；第二則是央行在跟美國財政部討論過程中，發現關係很良好，但是「也不會去踩到紅線。」